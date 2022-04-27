Укр

Любимчики фортуны: три знака зодиака, которых ждет удача в мае 2022

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Любимчики фортуны: три знака зодиака, которых ждет удача в мае 2022 Новость обновлена 27 апреля 2022, 08:42

Май 2022 года стоит провести с максимальной пользой

В 2022-м году третий месяц весны может принести в жизни людей немало перемен, однако для одних это время станет настоящим испытанием, а вот другим май сулит большую удачу. Астрологи отмечают, что фортуна в мае будет благоволить решительным и смелым личностям.

Большего всего в мае 2022 повезет Овнам, Тельцам и Рыбам, сообщает "Главред".

Овен

Овнов май будет радовать во многих областях. Ищущие работу ее найдут, а те у кого она уже есть пойдут на повышение, что принесет им больший заработок. Также удача будет сопутствовать Овнов и в любовной сфере: в отношениях будет царить гармония. Также на здоровье в мае Овны жаловаться не будут.

Телец

Тельцы получат хороший результат, если будут упорно трудиться, и тогда на профессиональном поприще их ждет успех. Не исключено появление новых источников заработка. Особый успех Тельцов ждет в любовной сфере влюбленным улыбнется счастье.

Рыбы

Представителей этого знака Зодиака ждет успех в работе, возможно даже повышение по карьерной лестнице. Если вы недовольны своей нынешней работой, то май — это благоприятный период для поиска нового заработка. В личной жизни также улыбается фортуна.

Ранее "Телеграф" писал, кому из зодиакальных знаков придется покинуть свой родной дом.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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