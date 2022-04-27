Что сделать с семенами свеклы, чтобы собрать большой урожай: простой лайфхак

Семена свеклы перед посадкой нужно подготовить

Для того чтобы семена свеклы дружно взошли, а урожай был большим, перед посадкой их необходимо замочить и закалить.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мой урожай".

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Как отмечает профильное издание, семена свеклы всходят легче, чем морковные, но их тоже полезно подготовить. Вариантов тут множество, но самый оптимальный способ – замачивание с закалкой. Делать это нужно за 2 недели до посева.

Читайте также: Категория Lifestyle Когда можно высаживать рассаду: посевной календарь на май 2022 Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.

"Положите семена в эмалированную или стеклянную посуду, залейте 1/4 стакана воды комнатной температуры и оставьте на 1,5 суток. Затем воду слейте и накройте емкость влажной тканью так, чтобы она не соприкасалась с семенами. Оставьте на 3 дня при температуре 15 – 20 °С, периодически помешивая – за это время семена набухнут. А после уберите их в холодильник на 7 – 10 дней". — советует издание.

Как отмечается, такой способ позволит получить дружные, крепкие всходы, а в дальнейшем – большой урожай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дни будут благоприятными в мае для посадок саженцев и цветов.