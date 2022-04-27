Укр

Три знака Зодиака, которым в мае не стоит откладывать визит к доктору

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Три знака Зодиака, которым в мае не стоит откладывать визит к доктору Новость обновлена 27 апреля 2022, 15:09

Этим знакам Зодиака в мае стоит уделить внимание своему здоровью

Увы, но май несет с собой не только большую удачу и сказочный успех, но и проблемы. В последний месяц весны некоторые представители знака могут испытывать проблемы со здоровьем, в том числе усталость и стресс. Астрологи советуют не пренебрегать походами к врачу и соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Максимальную осторожность со своим здоровьем звезды рекомендуют Весам, Львам и Водолеям, сообщает "Главред".

Весы

Представителям этого знака необходимо не забывать о регулярных медицинских осмотрах и правильном питании. Чтобы избежать нервного перенапряжения, Весам нужно больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Лев

В мае месяце Львам стоит обратить внимание на состояние здоровья своих глаз. Желательно избегать переутомления, ведь оно может привести к нервному истощению, которое серьезно навредит организму.

Водолей

Представителям этого знака Зодиака желательно воздержаться о длительных поездок, так как возрастает риск травм. Также внимательнее нужно отнестись к своему психическому здоровью, чтобы постоянный стресс не перерос в депрессию.

Ранее "Телеграф" писал, кому из зодиакальных знаков придется покинуть свой родной дом.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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