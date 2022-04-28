Когда Вальпургиева ночь в 2022 году: дата и главные приметы

Вальпургиева ночь – одна из самых темных, страшных и таинственных ночей в году.

Каждый год в конце апреля многие страны Западной Европы встречают мистический праздник — Вальпургиеву ночь. Согласно легендам, в этот день открываются границы между мирами и люди получают возможность общаться с душами умерших, а ведьмы собираются на шабаши.

"Телеграф" рассказывает, что это за праздник, когда он отмечается, его историю и главные приметы.

Вальпургиева ночь: дата

Вальпургиева ночь традиционно приходится на период с 30 апреля на 1 мая, совпадает по дате с днем памяти католической святой уимбурнской монахини Вальбурги. Также во многих странах Западной Европы в эту ночь отмечается праздник весны.

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Вальпургиева ночь: история и традиции

Вальпурга была одной из первых монахинь и была известна своим целительством. В народе ее считали покровительницей моряков, беременных женщин, а также защитницей от болезней, бешенства, голода и неурожая. Молятся ей также об исцелении от кашля и при болезнях глаз.

По поверью в ночь на 1 мая души умерших выходят к людям, а ведьмы садятся на метлы верхом и летят на шабаш, чтобы помешать наступлению весны. Именно поэтому ночь с 30 апреля на 1 мая считается ведьминской.

Во многих деревнях в этот день разводили огромные костры, на которых сжигали чучела, чтобы изгнать злых духов.

Отметим, что по народным приметам, Вальпургиева ночь – подходящее время для гаданий, ворожбы и приворотов. Также в Вальпургиеву ночь снятся вещие сны.

Вальпургиева ночь: что нельзя делать

Нельзя приносить сирень в дом.

После захода солнца запрещается ссориться и вспоминать нечистую силу.

Не стоит носить черную одежду.

Нельзя одевать вещи, с которыми связаны плохие воспоминания.

Отметим, что на субботу, 30 апреля, пройдет важное астрологическое событие — Солнечное затмение, которое даст начало коридору затемнений. Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно и нельзя делать в этот период.