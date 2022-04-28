Радоница, Иоанна Богослова и другие церковные праздники, которые отмечаются в мае (инфографика)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 67
В этом году Поминальное воскресенье выпадает на 1-е мая
В последний месяц весны 2022 года в Украине отмечают не слишком много православных праздников, однако некоторые важные даты в мае все же есть. "Телеграф" расскажет о них подробнее.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Какие церковные праздники и важные даты будем отмечать в мае 2022
- 1 мая – Поминальное воскресенье (Томина), день памяти преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита;
- 2 мая – День памяти преподобного Иоанна Печерника;
- 3 мая – Радоница, день памяти преподобного Теодора Трихины;
- 4 мая – День памяти священномученика Януария и других;
- 5 мая – День памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия;
- 6 мая – День памяти великомученника Георгия Победоносца;
- 7 мая – День памяти мученика Саввы Стратилата;
- 8 мая – День памяти святых женщин-мироносиц, а также апостола евангелиста Марка;
- 9 мая – День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского;
- 10 мая – День памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня;
- 11 мая – День памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других;
- 12 мая – День памяти девяти мучеников в Кызице, преподобного Мнемона, чудотворца;
- 13 мая – День памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова;
- 14 мая – священномученика Макария, митрополита Киевского;
- 15 мая – День памяти святого Атанасия Великого, архиепископа Александрийского;
- 16 мая – День памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского;
- 17 мая – День памяти мученицы Пелагии;
- 18 мая – День памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского;
- 19 мая – День памяти праведного Иова Многострадального;
- 20 мая – День памяти мученика Акакия и появление Честного Креста в Иерусалиме;
- 21 мая – День памяти Иоанна Богослова;
- 22 мая – Перенесение мощей Николая Чудотворца;
- 23 мая – День памяти апостола Симона Зилота;
- 24 мая – День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;
- 25 мая – День памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского;
- 26 мая – День памяти мученицы Гликерии;
- 27 мая – День памяти мученика Исидора;
- 28 мая – День памяти преподобного Пахомия Великого;
- 29 мая – День памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного;
- 30 мая – День памяти апостола Андроника и других с ним;
- 31 мая – День памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.
Календарь церковных праздников на май 2022
Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022-го года дополнительные выходные на праздники.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-