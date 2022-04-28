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Радоница, Иоанна Богослова и другие церковные праздники, которые отмечаются в мае (инфографика)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Церковный календарь на май 2022 Новость обновлена 28 апреля 2022, 10:28
Церковный календарь на май 2022

В этом году Поминальное воскресенье выпадает на 1-е мая

В последний месяц весны 2022 года в Украине отмечают не слишком много православных праздников, однако некоторые важные даты в мае все же есть. "Телеграф" расскажет о них подробнее.

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Какие церковные праздники и важные даты будем отмечать в мае 2022

  • 1 маяПоминальное воскресенье (Томина), день памяти преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита;
  • 2 мая – День памяти преподобного Иоанна Печерника;
  • 3 маяРадоница, день памяти преподобного Теодора Трихины;
  • 4 мая – День памяти священномученика Януария и других;
  • 5 мая – День памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия;
  • 6 маяДень памяти великомученника Георгия Победоносца;
  • 7 мая – День памяти мученика Саввы Стратилата;
  • 8 мая – День памяти святых женщин-мироносиц, а также апостола евангелиста Марка;
  • 9 мая – День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского;
  • 10 мая – День памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня;
  • 11 мая – День памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других;
  • 12 мая – День памяти девяти мучеников в Кызице, преподобного Мнемона, чудотворца;
  • 13 мая – День памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова;
  • 14 мая – священномученика Макария, митрополита Киевского;
  • 15 мая – День памяти святого Атанасия Великого, архиепископа Александрийского;
  • 16 мая – День памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского;
  • 17 мая – День памяти мученицы Пелагии;
  • 18 мая – День памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского;
  • 19 мая – День памяти праведного Иова Многострадального;
  • 20 мая – День памяти мученика Акакия и появление Честного Креста в Иерусалиме;
  • 21 маяДень памяти Иоанна Богослова;
  • 22 мая – Перенесение мощей Николая Чудотворца;
  • 23 мая – День памяти апостола Симона Зилота;
  • 24 мая – День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;
  • 25 мая – День памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского;
  • 26 мая – День памяти мученицы Гликерии;
  • 27 мая – День памяти мученика Исидора;
  • 28 мая – День памяти преподобного Пахомия Великого;
  • 29 мая – День памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного;
  • 30 мая – День памяти апостола Андроника и других с ним;
  • 31 мая – День памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.

Календарь церковных праздников на май 2022

Календарь церковных праздников на май 2022
Календарь церковных праздников на май 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022-го года дополнительные выходные на праздники.

Теги:
#Церковь #Праздники
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