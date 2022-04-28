Радоница, Иоанна Богослова и другие церковные праздники, которые отмечаются в мае (инфографика)

В этом году Поминальное воскресенье выпадает на 1-е мая

В последний месяц весны 2022 года в Украине отмечают не слишком много православных праздников, однако некоторые важные даты в мае все же есть. "Телеграф" расскажет о них подробнее.

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Какие церковные праздники и важные даты будем отмечать в мае 2022

1 мая – Поминальное воскресенье (Томина), день памяти преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита;

– (Томина), день памяти преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита; 2 мая – День памяти преподобного Иоанна Печерника;

– День памяти преподобного Иоанна Печерника; 3 мая – Радоница , день памяти преподобного Теодора Трихины;

– , день памяти преподобного Теодора Трихины; 4 мая – День памяти священномученика Януария и других;

– День памяти священномученика Януария и других; 5 мая – День памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия;

– День памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия; 6 мая – День памяти великомученника Георгия Победоносца ;

– ; 7 мая – День памяти мученика Саввы Стратилата;

– День памяти мученика Саввы Стратилата; 8 мая – День памяти святых женщин-мироносиц, а также апостола евангелиста Марка;

– День памяти святых женщин-мироносиц, а также апостола евангелиста Марка; 9 мая – День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского;

10 мая – День памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня;

– День памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня; 11 мая – День памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других;

– День памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других; 12 мая – День памяти девяти мучеников в Кызице, преподобного Мнемона, чудотворца;

– День памяти девяти мучеников в Кызице, преподобного Мнемона, чудотворца; 13 мая – День памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова;

– День памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова; 14 мая – священномученика Макария, митрополита Киевского;

– священномученика Макария, митрополита Киевского; 15 мая – День памяти святого Атанасия Великого, архиепископа Александрийского;

– День памяти святого Атанасия Великого, архиепископа Александрийского; 16 мая – День памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского;

– День памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского; 17 мая – День памяти мученицы Пелагии;

– День памяти мученицы Пелагии; 18 мая – День памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского;

– День памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского; 19 мая – День памяти праведного Иова Многострадального;

– День памяти праведного Иова Многострадального; 20 мая – День памяти мученика Акакия и появление Честного Креста в Иерусалиме;

– День памяти мученика Акакия и появление Честного Креста в Иерусалиме; 21 мая – День памяти Иоанна Богослова ;

– ; 22 мая – Перенесение мощей Николая Чудотворца;

– Перенесение мощей Николая Чудотворца; 23 мая – День памяти апостола Симона Зилота;

– День памяти апостола Симона Зилота; 24 мая – День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия;

– День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия; 25 мая – День памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского;

– День памяти святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского; 26 мая – День памяти мученицы Гликерии;

– День памяти мученицы Гликерии; 27 мая – День памяти мученика Исидора;

– День памяти мученика Исидора; 28 мая – День памяти преподобного Пахомия Великого;

– День памяти преподобного Пахомия Великого; 29 мая – День памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного;

– День памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного; 30 мая – День памяти апостола Андроника и других с ним;

– День памяти апостола Андроника и других с ним; 31 мая – День памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.

Календарь церковных праздников на май 2022

Календарь церковных праздников на май 2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022-го года дополнительные выходные на праздники.