Мужчины этих знаков Зодиака - самые завидные женихи: топ-3

Одного взгляда мужчины-Скорпиона достаточно, чтобы женщины толпами бегали за ним

Мужчины некоторых знаков Зодиака являются особенно притягательными для женщин. Все дело в присущих им врожденных чертах характера.

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Скорпион

Одного взгляда мужчины-Скорпиона достаточно, чтобы женщины толпами бегали за ним. При этом назвать их ловеласами и пустозвонами нельзя. Какими бы самоуверенными они не казались на первый взгляд, их душа глубока и ранима. И если одна женщина запала им в душу, они будут верны ей всю жизнь. Повышенное внимание со стороны женщин могло бы сделать Скорпионов легкомысленными, но получилось наоборот. Из них получаются действительно надежные спутники жизни.

Близнецы

Близнецы воспитаны настоящими джентльменами. Открыть перед дамой дверь, подать пальто, заплатить в ресторане — для них само собой разумеющиеся вещи. Их галантность и вежливость влюбляет дам с первой секунды.

Кроме того, Близнецы становятся прекрасными мужьями и отцами, они тонко чувствуют желания и тревоги своей жены, чудесно ладят с детьми.

Весы

Весы — настоящие романтики. Они мастера любовных приключений и незабываемых свиданий. Если они хотят добиться твоей благосклонности, то создадут для любимой сказку даже в обыденном мире. Весы, как и Близнецы, умеют общаться: слышать и слушать женщину. Они утрут ваши слёзы, поддержат и будут рядом даже в самой сложной ситуации. Весы будут на вашей стороне, чтобы не случилось.

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