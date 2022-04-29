Какие овощи можно садить в тени: лайфхаки для огородников для лучшего урожая
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Даже на затемненном участке можно вырастить немало ягодных, овощных культур, а также зелени
На пороге май, а это значит, что пора активно засеивать и засаживать свой огород, а чтобы получить хороший и большой урожай нужно знать когда, как и где можно высаживать определенную культуру. Хорошим помощником в правильной организации работы в огороде является лунный посевной календарь.
"Телеграф" рассказывает, поему некоторые овощи лучше растут в тени, а также что и когда нужно сажать согласно лунному календарю на май 2022 года.
Какие овощи лучше садить в тени
Если на вашем огороде есть затемненный участок, это не значит, что в том месте будет плохой урожай. К примеру в тени хорошо высаживать щавель и шпинат – эта зелень очень любит затененные участки. Также хороший урожай в таком месте дадут некоторые пряные травы: петрушка, сельдерей, кинза, мята, душица, любисток, эстрагон, мелисса и чабрец.
Из овощей в тени можно посадить стручковую фасоль, болгарский перец и даже томаты. Если вы любите мелкую свеклу, то ее также смело можно сажать в тени (на солнечных участках корнеплоды растут крупными). Также в тени можно выращивать корневую петрушку и пастернак.
Благоприятные дни для посева и посадки овощей в мае 2022 года
- Перец острый — 14-15, 19-20, 25-26
- Перец сладкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24
- Петрушка корневая и листовая — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31
- Помидоры — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26
- Свекла сахарная — 25-26
- Свекла столовая — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Укроп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31
- Фасоль вьющаяся — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Фасоль кустовая — 5-7, 19-20
- Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29
- Сельдерей — 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28
- Щавель — 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.
Также напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.
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