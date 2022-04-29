Какие овощи можно садить в тени: лайфхаки для огородников для лучшего урожая

Даже на затемненном участке можно вырастить немало ягодных, овощных культур, а также зелени

На пороге май, а это значит, что пора активно засеивать и засаживать свой огород, а чтобы получить хороший и большой урожай нужно знать когда, как и где можно высаживать определенную культуру. Хорошим помощником в правильной организации работы в огороде является лунный посевной календарь.

"Телеграф" рассказывает, поему некоторые овощи лучше растут в тени, а также что и когда нужно сажать согласно лунному календарю на май 2022 года.

Какие овощи лучше садить в тени

Если на вашем огороде есть затемненный участок, это не значит, что в том месте будет плохой урожай. К примеру в тени хорошо высаживать щавель и шпинат – эта зелень очень любит затененные участки. Также хороший урожай в таком месте дадут некоторые пряные травы: петрушка, сельдерей, кинза, мята, душица, любисток, эстрагон, мелисса и чабрец.

Из овощей в тени можно посадить стручковую фасоль, болгарский перец и даже томаты. Если вы любите мелкую свеклу, то ее также смело можно сажать в тени (на солнечных участках корнеплоды растут крупными). Также в тени можно выращивать корневую петрушку и пастернак.

Благоприятные дни для посева и посадки овощей в мае 2022 года

Перец острый — 14-15, 19-20, 25-26

Перец сладкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24

Петрушка корневая и листовая — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31

Помидоры — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26

Свекла сахарная — 25-26

Свекла столовая — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Читайте также: Категория Lifestyle Когда можно высаживать рассаду: посевной календарь на май 2022 Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.

Укроп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31

Фасоль вьющаяся — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Фасоль кустовая — 5-7, 19-20

Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Сельдерей — 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Щавель — 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Также напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.