Укр

Три знака Зодиака, у которых в мае начнется белая полоса в жизни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
786
Черная полоса для представителей этих знаков закончилась Новость обновлена 29 апреля 2022, 08:29
Черная полоса для представителей этих знаков закончилась

Этим знакам Зодиака очень повезет в мае

Небесные светила, по словам астрологов, обещают в мае много перемен в жизни каждого знака Зодиака. Однако для одних это время станет настоящим испытанием, а у других знаков начнется белая полоса в жизни. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в мае будет очень везти, как в карьере, так и в личной жизни.

Об этом сообщает dailyhoro.ru.

Телец

Представители этого знака в мае смогут решить все свои проблемы и наладят свое финансовое состояние, возможно даже встретят свою вторую половинку. Будьте уверены, времени на грустные мысли у вас не будет. Однако для этого есть условие от небесных светил: нужно избавиться от прошлого.

Близнецы

Май — благоприятный месяц для семейных Близнецов, ведь это замечательный период для планирования брака и рождения ребенка. В этом месяце звезды советуют направить все свои силы на семью. Это только укрепит ваши отношения с любимыми людьми.

Лев

Представителям этого знака подфартит в работе. Май — отличное время показать на что вы способны. Ожидайте выгодные предложения по работе. Обязательно воспользуйтесь им, ведь это поможет вам подняться по карьерной лестнице, а также повысит ваш доход.

Ранее "Телеграф" писал, кому из зодиакальных знаков придется покинуть свой родной дом.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака
россия готова хвалиться ядерными боеголовками в любом случае
Политика
Угрожающая "красная кнопка": убережет ли мир от ядерной войны смерть путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
россия готова хвалиться ядерными боеголовками в любом случае
Угрожающая "красная кнопка": убережет ли мир от ядерной войны смерть путина
Дата публикации
Категория
Путин хочет всех замазать кровью, — нардеп-киборг о движении в Приднестровье и попытке России захватить Одессу
Путин хочет всех замазать кровью, — нардеп-киборг о движении в Приднестровье и попытке России захватить Одессу
Дата публикации
Категория
ВСУ
Оккупанты мощно получили по зубам на Донбассе - Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Украинские защитники дают достойный отпор на всех отрезках фронта
Россияне продвинулись возле Славянска и продолжают "бросаться" на Николаев: свежие карты боев
Дата публикации
Категория
Оккупационные войска продолжают бить по Украине ракетами
Война – день 65: россияне кроют ракетами Киев и Харьков, а США приняли ленд-лиз