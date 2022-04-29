Три знака Зодиака, у которых в мае начнется белая полоса в жизни

Этим знакам Зодиака очень повезет в мае

Небесные светила, по словам астрологов, обещают в мае много перемен в жизни каждого знака Зодиака. Однако для одних это время станет настоящим испытанием, а у других знаков начнется белая полоса в жизни. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в мае будет очень везти, как в карьере, так и в личной жизни.

Об этом сообщает dailyhoro.ru.

Телец

Представители этого знака в мае смогут решить все свои проблемы и наладят свое финансовое состояние, возможно даже встретят свою вторую половинку. Будьте уверены, времени на грустные мысли у вас не будет. Однако для этого есть условие от небесных светил: нужно избавиться от прошлого.

Близнецы

Май — благоприятный месяц для семейных Близнецов, ведь это замечательный период для планирования брака и рождения ребенка. В этом месяце звезды советуют направить все свои силы на семью. Это только укрепит ваши отношения с любимыми людьми.

Лев

Представителям этого знака подфартит в работе. Май — отличное время показать на что вы способны. Ожидайте выгодные предложения по работе. Обязательно воспользуйтесь им, ведь это поможет вам подняться по карьерной лестнице, а также повысит ваш доход.

Ранее "Телеграф" писал, кому из зодиакальных знаков придется покинуть свой родной дом.