Укр

Что делать, если яблони и груши не дают урожая: советы огородникам

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Яблони начнут плодоносить, если правильно за ними ухаживать Новость обновлена 29 апреля 2022, 11:46
Яблони начнут плодоносить, если правильно за ними ухаживать

Исправить ситуацию помогут азотные удобрения

Что делать, если яблони и груши растут на вашем садовом участке годами, активно разрастаются ввысь и вширь, но вот цвести не хотят и по 5-10 лет не дают урожая? Ну, во-первых, напоминаем, что в апреле как раз приходит пора обрабатывать деревья от вредителей, а во-вторых, чтобы яблони и груши, наконец, дали урожай, нужно их правильно удобрять.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мой урожай".

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Итак, по информации профильного медиа, исправить ситуацию помогут азотные удобрения. Чтобы ускорить плодоношение яблонь и груш, вносить их надо дважды:

  • в начале роста побегов – 40 – 50 г на приствольный круг молодой яблони;
  • перед окончанием роста побегов (в конце июня) – 80 – 120 г на приствольный круг.

Подойдут аммиачная селитра. Но помните: это очень высокая доза и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя. Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить, отмечает издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сажать в огороде в начале мая.

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#Сад #Огород
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