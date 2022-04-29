Есть на каждой кухне: эффективное средство, которое очистит плитку в ванной

Главный "компонент" для моющего есть у каждой хозяйки на кухни

Наверняка каждая хозяйка сталкивалась с такой проблемой, как загрязненные швы на плитке в ванной. Постоянная повышенная влажность воздуха, попадание на швы гелей, шампуней и грязной воды приводит к образованию грибка в ванной, который убрать проблематично. Однако если знать небольшую хитрость, то уборка в ванной будет проходить намного быстрее.

Как приготовить эффективную чистящую пасту, которой можно вымыть плитку в ванной, рассказывает Ukr.Media.

Моющее средство для очищения плитки в ванной своими руками

Чтобы приготовить чистящую пасту, в воду нужно добавить обычную пищевую соду, которая наверняка есть на кухне у каждой хозяйки. А если быть точнее, то это воду нужно добавить к соде, ведь соотношение гидрокарбоната натрия к воде — три к одному (объем соды должен втрое превышать объем воды).

Итого получится смесь, которой нужно протереть загрязненную плитку в ванной комнате.

Ранее "Телеграф" рассказывал как приготовить эффективную чистящую пасту из дешевых и легкодоступных ингредиентов, которой можно вымыть весь дом. Отметим, что такое "домашнее" моющее — безопасное и натуральное.