Солнечное затмение 30 апреля: когда начнется и увидят ли его украинцы

Людей просят быть более внимательными во время таких явлений

В субботу, 30 апреля, часть населения планеты Земля сможет наблюдать частичное солнечное затмение. Оно станет началом первого в 2022 году коридора затмений, двухнедельного промежутка между двумя такими природными явлениями.

Более подробным объяснением поделились журналисты "1+1", передает "Телеграф".

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Всего в нынешнем году жителей Земли ожидает два коридора затмений. Первый, начавшись 30 апреля, продлится до 16 мая, второй — с 25 октября до 8 ноября.

Субботнее апрельское затмение станет неполным. Украинцам, которые хотели бы отвлечься от нынешней ситуации в стране, и понаблюдать за взаимодействием небесных светил, подобное зрелище будет доступно разве что онлайн. Все потому, что начнется затмение в 23:27 по киевскому времени. Его непосредственными наблюдателями станут жители стран Южной Америки, а также островных государств южно-восточной акватории Тихого океана.

Спустя две недели, 16 мая, часть землян сможет наблюдать также полное лунное затмение. Вероятней всего, оно также не будет доступно украинцам, ведь начнется в 7:14 по Киеву. Четко увидеть его смогут жители большинства стран Южной и Северной Америки, а также части африканских и европейских государств.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, что нежелательно делать в день солнечного затмения, ведь считается, что подобное явление может влиять на жизнь человека. Среди "запрещенных" дел — любые ссоры и конфликты.

Также "Телеграф" писал, чего именно можно ожидать от затмения 30 апреля, в том числе и в глобальном геополитическом плане.