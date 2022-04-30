Как получить ранний урожай редиса: лайфхак для огородников

Чтобы получить здоровые и крупные корнеплоды, необходимо знать некоторые "приемы"

Редис – одна из самых популярных и быстрорастущих весенних культур. С момента посева до сбора урожая проходит совсем немного времени, да и по уходу овощ не очень прихотлив, поэтому грядка редиса есть на огороде у каждой хозяйки. Однако даже с ним иногда бывают трудности. Чтобы их избежать необходимо пользоваться подсказками лунного посевного календаря и знать некоторые хитрости.

"Телеграф" рассказывает, как получить ранний урожай редиса, а также о самых благоприятных днях для его посадки.

Как получить ранний урожай редиса

Опытные огородники советуют использовать кипяток для утепления почвы для редиса. В результате такой процедуры овощ вырастет гораздо быстрее, да и урожай будет намного больше. Что для этого нужно:

приготовленные для посадки грядки нужно обдать кипятком,

быстро положить в них семена,

присыпать землей,

прикрыть пленкой.

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Также, чтобы уберечь урожай от инфекций и болезней, нужно обильно полить грядки теплым раствором марганцовки. Таким образом "плоды" редиса получатся большими и вкусными.

Когда садить редис в мае 2022

Благоприятные дни для посева редиса в мае 2022 — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 мая

2022 — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 мая Неблагоприятные дни для посева — 16, 21, 22, 29, 30, 31 мая

— 16, 21, 22, 29, 30, 31 мая Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение — 23, 24, 25, 26 мая

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Также напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.