Укр

Как получить ранний урожай редиса: лайфхак для огородников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
127
Как получить ранний урожай редиса: лайфхак для огородников Новость обновлена 30 апреля 2022, 07:49

Чтобы получить здоровые и крупные корнеплоды, необходимо знать некоторые "приемы"

Редис – одна из самых популярных и быстрорастущих весенних культур. С момента посева до сбора урожая проходит совсем немного времени, да и по уходу овощ не очень прихотлив, поэтому грядка редиса есть на огороде у каждой хозяйки. Однако даже с ним иногда бывают трудности. Чтобы их избежать необходимо пользоваться подсказками лунного посевного календаря и знать некоторые хитрости.

"Телеграф" рассказывает, как получить ранний урожай редиса, а также о самых благоприятных днях для его посадки.

Как получить ранний урожай редиса

Опытные огородники советуют использовать кипяток для утепления почвы для редиса. В результате такой процедуры овощ вырастет гораздо быстрее, да и урожай будет намного больше. Что для этого нужно:

  • приготовленные для посадки грядки нужно обдать кипятком,
  • быстро положить в них семена,
  • присыпать землей,
  • прикрыть пленкой.

Также, чтобы уберечь урожай от инфекций и болезней, нужно обильно полить грядки теплым раствором марганцовки. Таким образом "плоды" редиса получатся большими и вкусными.

Когда садить редис в мае 2022

  • Благоприятные дни для посева редиса в мае 2022 — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 мая
  • Неблагоприятные дни для посева — 16, 21, 22, 29, 30, 31 мая
  • Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение — 23, 24, 25, 26 мая

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Также напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.

Теги:
#Сад #Огород #Редис #Посевной календарь
Российский танк "демилитаризирован"
Украина
ВСУ перешли в контрнаступлении на одном направлении и маневрируют: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российский танк "демилитаризирован"
ВСУ перешли в контрнаступлении на одном направлении и маневрируют: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Столице не хватает бензина
Топливный кризис в Украине: где можно заправиться в Киеве (карта)
Дата публикации
Категория
Парад в россии
"путину нужно больше пушечного мяса": в Британии сказали, когда в рф могут объявить мобилизацию
Дата публикации
Категория
Южноукраинская атомная электростанция
В Николаевской области полиция задержала российских военных, которые пытались захватить АЭС: подробности
Дата публикации
Категория
Украинские воины продолжают отражать атаки россиян
Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя