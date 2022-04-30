Солнечное затмение 30 апреля станет судьбоносным: каких перемен ждать разным знакам Зодиака
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У Скорпионов, например, могут начаться необычные отношения с иностранцем
В субботу, 30 апреля, состоится солнечное затмение, которое принесет в жизни людей множество перемен.
Что ждет в солнечное затмение разные знаки Зодиака, рассказала астролог Анжела Перл.
Солнечное затмение для Овнов
В солнечное затмение Овнов ждут изменения в сфере финансов. Возможна неожиданная прибыль, новая работа или увольнение, избавление, освобождение от обязательств, пишет "Главред".
Овны смогут легко перейти на какой-то другой уровень доходов, произойдет переоценка ценностей, говорит гороскоп.
Солнечное затмение 30 апреля — чего ждать Тельцам
У Тельцов жизнь может поменяться. В основном, это коснется отношений с другими людьми — мужем, женой, боссом, клиентами, окружением. Некоторые представители знака могут заключить брак, развестись, встретить новую любовь, заключить контракт. Круг общения может измениться.
Также Тельцы поменяют имидж. Они задумаются над тем, как они выглядят и показывают себя миру.
Солнечное затмение для Близнецов — гороскоп
У Близнецов затмение произойдет в 12-м доме гороскопа. Это сфера самопознания, изоляции, эмиграции.
Некоторые представители знака займутся психологией, эзотерикой, благотворительностью.
Близнецам захочется побыть в одиночестве. Некоторые из них уедут на время и будут вести затворнический образ жизни. Есть риск попасть в больницу.
Солнечное затмение 30 апреля 2022 — гороскоп для Раков
Раки будут строить новые планы с группой единомышленников (соцсети, интернет, клуб по интересам). Некоторые займутся онлайн-бизнесом.
Изменится круг общения. Некоторые друзья уйдут, зато появятся новые — очень яркие и интересные.
Солнечное затмение для Львов
Затмение произойдет в десятом доме гороскопа. Это сектор карьеры, статуса, цели в жизни. Львы получат повышение, появится новый руководитель. Некоторые представители знака могут уволиться и переехать в другую страну.
Произойдут события, связанные с родителями или с людьми, которые являются для вас авторитетом.
Солнечное затмение для Дев
Девам нужно готовиться к событиям, связанным с заграницей (общение, поездка, путешествие, эмиграция, получение ПМЖ или гражданства).
Также проиграется тема образования: поступление в университет, получение диплома.
Если у вас идут судебные процессы, то во время коридора затмений эти вопросы решатся.
Солнечное затмение — чего ждать Весам
Представителям знака нужно готовиться к кульминации кризиса в финансах, особенно если у вас есть долги и кредиты. Если же у вас есть инвестиции, то будет большой доход.
"Все зависит от той финансовой ситуации, с которой вы подошли к затмению. Возможны скачки из плюса в минус и наоборот", — сказала астролог.
Некоторые Весы получат наследство. Также будут перемены в налогах, алиментах и т.д.
Операции лучше не делать с 27 апреля по 6 июня, посоветовала Анжела Перл.
Солнечное затмение для Скорпионов
Фокус на секторе брака, отношений, любви. Могут начаться необычные отношения с иностранцем, с человеком другой культуры или религии, с большой разницей в возрасте.
"Может брак по этому затмению или разрыв. То, что развивалось, придет к кульминации", — говорит гороскоп.
Возможны сделки купли-продажи. Их лучше заключать до 10 мая.
Изменится круг общения.
Солнечное затмение 30 апреля 2022 — гороскоп для Стрельцов
У Стрельцов перемены будут связаны с работой. Что-то новое войдет в вашу жизнь. Может появиться новая работа, повышение, командировка, произойдет смена руководства.
Также представителей знака ждет смена режима, обычной рутины и образа жизни.
Завершатся проблемы и конфликты.
Стрельцам важно обратить внимание на здоровье. Могут проявиться проблемы, о которых вы не знали. Хороший момент для того, чтобы отказаться от вредных привычек.
Солнечное затмение — что "светит" Козерогам
Тема любви войдет в вашу жизнь, закрутится роман, начнется конфетно-букетный период.
Козероги получат подарок. Произойдет что-то неожиданное, например, беременность.
Ждите новость, которая касается детей.
У Козерогов появится новое хобби. Вы найдете в себе творческую жилку, говорит гороскоп 2022.
Солнечное затмение для Водолеев
Затмение произойдет в четвертом доме гороскопа. Это сектор места жительства, дома, города, семьи.
"Планеты могут "трухануть" ваше чувство защищенности", — предупредила астролог.
Некоторые Водолеи решат переехать (кто-то вернется на Родину, кто-то — уедет). Появится новый член семьи.
Солнечное затмение — чего ждать Рыбам
У Рыб затмение в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, новых контактов, иностранных языков, информации.
У представителей знака будет много поездок, у некоторых — переезд. Будут происходить события в жизни сестры или брата, и вы будет в них участвовать.
Рыбы пойдут на курсы иностранного языка.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали, что нежелательно делать в день солнечного затмения, ведь считается, что подобное явление может влиять на жизнь человека. Среди "запрещенных" дел — любые ссоры и конфликты.
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