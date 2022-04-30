Ретроградный Меркурий и лунное затмение перевернут все: астролог составила гороскоп на май для всех знаков Зодиака

Во время ретроградного движение Меркурия с особой остротой вспыхнет старая проблема экспансии территорий

Известны астролог Валентина Виттрок рассказала, что ждет все знаки Зодиака в мае. Последний месяц весны будет насыщен разными астрологическими событиями, которые принесут множество перемен в жизни людей.

Свой прогноз она опубликовала на странице в Фейсбук.

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Астролог отмечает, что с 10- го мая по 3- е июня Меркурий переходит в ретроградное движение. При наличии ретроградного Меркурия вполне вероятны конфликты в местах уже возникавших ранее, или с особой остротой вспыхнет старая проблема экспансии (Крым, Приднестровье, Афганистан, Белоруссия, Казахстан) диктаторы и эгоцентристы у власти могут ввести жесткие меры

Кроме того, эксперт напомнила, что 16- го мая в 26- ом градусе Скорпиона в 4:13 по Гринвичу состоится лунное затмение. Оно чревато тем, что формирует тауквадрат с Сатурном в Водолее, а рядом с солнцем находится уран, также указывающий на техногенные катастрофы, взрывы и в плане здоровья повышенный риск инсультов, предупреждает эксперт.

Гороскоп на май для всех знаков Зодиака от астролога Валентины Виттрок

Овен

В мае огромной приливной волной произойдут приятные и интересные события: две планеты успеха войдут в знак Овен, Венера с 3- го мая, а Юпитер с 11- го мая, для женщин Овнов это приятный период получения комплиментов от мужчин, мужчинам Овнам лучше использовать это время для решения финансовых ресурсов , тем более что светило к этому располагает. Многое покажется нерациональным , особенно с 10- го мая когда Меркурий начнёт ретроградить, возможен возврат к старым нерешенным проблемам, но тем не менее, небо на стороне Овнов

Телец

Тельцы в центре внимания, но энергетика коридора затмений, присутствие урана в знаке телец и лунное затмение там же , не дают ощущение комфорта, который так любят Тельцы.Сюрпризы в начале мая, когда солнце соединяется с Ураном могут приятно удивить тельцов :у женщин может появиться молодой активный поклонник , у мужчин Тельцов хорошее времяпрепровождение с друзьями и теми кто их любит. тельцы -соль земли , для многих они являются энергетическим ресурсом и в мае всем,кто хочет большой любви стоит прильнут к широкой груди Тельцов.

Близнецы

Юпитер, Венера и в конце месяца Марс проходят по зоне даваемой любви и дружбы, одинокими Близнецы точно не будут, но вот энергетически будет ощущение выгорания( за месяц до дня рождения это происходит со всеми). С 10- го мая до конца месяца управляющая планета Близнецов — Меркурий начинает попятное движение, указывая что все начинаемые дела складываем до лучших времён. Это время старых проектов и старых друзей .

Рак

Время друзей и поездок,наряду с этим две планеты успеха: Венера и Юпитер касаются вопросов авторитета и карьеры, однако поступившие предложения после 10- го мая не стоит рассматривать всерьёз. Лунное затмение 16- го коснётся темы привязанностей Раков,но сейчас лучше не форсировать отношения и оставить, как есть.Последняя декада месяца кардинально меняет ситуацию: сильный Марс врывается в дела карьеры, внося решительные действия, на горизонте всплывают люди из прошлого, навязывая Ракам свою симпатию, а самим Ракам хочется залечь на дно и осмыслить все происходящее

Лев

Львы ещё находятся под влиянием солнечного затмения и до 25- го мая ещё велика угроза различных стрессовых ситуаций. В мае внимание окружающих сконцентрировано на профессионализме Львов, но лучшие планеты солнечной системы : Венера и Юпитер пророчат им дальние поездки, в которых они встретят симпатию и чувственный импульс обожания, что для них супер архиважно.С 10- го всякие начинания лучше отложить и подождать до июня

Дева

Марс идёт по зоне партнёрства Дев, внося разрушительные волны, однако Юпитер, переходящий в знак Овна с 11- го мая обещает финансовую поддержку от партнеров. Какие то дела связывают Дев с людьми издалека, но из за ретроградности Меркурия важные дела стоит все таки отложить, поездки тоже. Последняя декада месяца полна интриг и событий, неподдающихся логике, с начальством следует искать пути компромисса

Весы

Вначале месяца следует беречь свои силы и здоровье, можно неожиданно встретиться с насморком и другими бронхолегочными проблемами, в работе также возможны " сюрпризы" и неожиданности, которые аврально нужно будет решать. А Решать с 11- го мая ничего не нужно, так как любое решение потом придётся пересматривать.кто то издалека и из прошлого хочет возобновить контакты, поездки отменяем…

Скорпион

Солнце встречается вначале месяца с Ураном в зоне партнёрских отношений ( это кому же ещё и зона чувственности) внося какие то неожиданные повороты в отношениях, лунное затмение 16- го доведёт вопрос до точки кипения. В это же время Юпитер,переходя на 5 месяцев в Овен указывает на огромный пласт трудовой активности и роста.Для пожилых и тех,у кого проблемы со здоровьем — возможности терапевтической помощи. У некоторых, особо "одаренных" произойдет служебный роман.

Стрелец

У Стрельцов в мае начинается приятный период,длящийся до конца октября,имеющий отношение к всплеску творчества, чувств и сердечной привязанности.Пока солнце проходит зону рутинной работы до 22- го мая придётся выполнять все неоконченные проекты следить за здоровьем( особенно в лунное затмение 16- го) и общаться с бывшими партнерами, в конце месяца идёт время публичности, выхода в свет и партнёрских предложений с которыми лучше не спешить.

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Козерог

Неожиданности в любовных отношениях, либо с детьми, творческий всплеск в начале месяца.Мысли все время о работе и сделках, договорах,но лучше отставить в сторону и заняться домом, делами недвижимости, зашедший Юпитер до конца октября в зону недвижимости очень располагает к смене места жительства или кардинальным переделкам.

Водолей

У Водолеев идёт огромное количество информации, коротких поездок, работа с документами и контакты на всех уровнях, к концу месяца даже возможны недопонимания и конфликты. С детьми и любимцами лучше не выяснять отношений ,ретро Мерк не внесёт ясности, лучше заняться домом- садом и наслаждаться весной

Рыбы

С 10- го мая Юпитер до конца октября покидает знак Рыб, но будет все это время находиться в зоне финансов и в мае другая успешная планета также будет находиться в зоне финансов- Венера, можно ожидать подарков и других вознаграждений.неплохо заняться обработкой информации, хотя на цикле ретроМеркурия понимание процесса будет идти тяжело, с накладками. В собственном доме — царство красочного хаоса, что собственно не мешает Рыбам наслаждаться жизнью.

Как сообщал "Телеграф", ранее астролог рассказала, когда закончится война в Украине.