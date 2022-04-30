Укр

Ретроградный Меркурий и лунное затмение перевернут все: астролог составила гороскоп на май для всех знаков Зодиака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
584
Астролог составила гороскоп на май Новость обновлена 30 апреля 2022, 13:09
Астролог составила гороскоп на май

Во время ретроградного движение Меркурия с особой остротой вспыхнет старая проблема экспансии территорий

Известны астролог Валентина Виттрок рассказала, что ждет все знаки Зодиака в мае. Последний месяц весны будет насыщен разными астрологическими событиями, которые принесут множество перемен в жизни людей.

Свой прогноз она опубликовала на странице в Фейсбук.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Астролог отмечает, что с 10- го мая по 3- е июня Меркурий переходит в ретроградное движение. При наличии ретроградного Меркурия вполне вероятны конфликты в местах уже возникавших ранее, или с особой остротой вспыхнет старая проблема экспансии (Крым, Приднестровье, Афганистан, Белоруссия, Казахстан) диктаторы и эгоцентристы у власти могут ввести жесткие меры

Кроме того, эксперт напомнила, что 16- го мая в 26- ом градусе Скорпиона в 4:13 по Гринвичу состоится лунное затмение. Оно чревато тем, что формирует тауквадрат с Сатурном в Водолее, а рядом с солнцем находится уран, также указывающий на техногенные катастрофы, взрывы и в плане здоровья повышенный риск инсультов, предупреждает эксперт.

Гороскоп на май для всех знаков Зодиака от астролога Валентины Виттрок

Овен

В мае огромной приливной волной произойдут приятные и интересные события: две планеты успеха войдут в знак Овен, Венера с 3- го мая, а Юпитер с 11- го мая, для женщин Овнов это приятный период получения комплиментов от мужчин, мужчинам Овнам лучше использовать это время для решения финансовых ресурсов , тем более что светило к этому располагает. Многое покажется нерациональным , особенно с 10- го мая когда Меркурий начнёт ретроградить, возможен возврат к старым нерешенным проблемам, но тем не менее, небо на стороне Овнов

Телец

Тельцы в центре внимания, но энергетика коридора затмений, присутствие урана в знаке телец и лунное затмение там же , не дают ощущение комфорта, который так любят Тельцы.Сюрпризы в начале мая, когда солнце соединяется с Ураном могут приятно удивить тельцов :у женщин может появиться молодой активный поклонник , у мужчин Тельцов хорошее времяпрепровождение с друзьями и теми кто их любит. тельцы -соль земли , для многих они являются энергетическим ресурсом и в мае всем,кто хочет большой любви стоит прильнут к широкой груди Тельцов.

Близнецы

Юпитер, Венера и в конце месяца Марс проходят по зоне даваемой любви и дружбы, одинокими Близнецы точно не будут, но вот энергетически будет ощущение выгорания( за месяц до дня рождения это происходит со всеми). С 10- го мая до конца месяца управляющая планета Близнецов — Меркурий начинает попятное движение, указывая что все начинаемые дела складываем до лучших времён. Это время старых проектов и старых друзей .

Рак

Время друзей и поездок,наряду с этим две планеты успеха: Венера и Юпитер касаются вопросов авторитета и карьеры, однако поступившие предложения после 10- го мая не стоит рассматривать всерьёз. Лунное затмение 16- го коснётся темы привязанностей Раков,но сейчас лучше не форсировать отношения и оставить, как есть.Последняя декада месяца кардинально меняет ситуацию: сильный Марс врывается в дела карьеры, внося решительные действия, на горизонте всплывают люди из прошлого, навязывая Ракам свою симпатию, а самим Ракам хочется залечь на дно и осмыслить все происходящее

Лев

Львы ещё находятся под влиянием солнечного затмения и до 25- го мая ещё велика угроза различных стрессовых ситуаций. В мае внимание окружающих сконцентрировано на профессионализме Львов, но лучшие планеты солнечной системы : Венера и Юпитер пророчат им дальние поездки, в которых они встретят симпатию и чувственный импульс обожания, что для них супер архиважно.С 10- го всякие начинания лучше отложить и подождать до июня

Дева

Марс идёт по зоне партнёрства Дев, внося разрушительные волны, однако Юпитер, переходящий в знак Овна с 11- го мая обещает финансовую поддержку от партнеров. Какие то дела связывают Дев с людьми издалека, но из за ретроградности Меркурия важные дела стоит все таки отложить, поездки тоже. Последняя декада месяца полна интриг и событий, неподдающихся логике, с начальством следует искать пути компромисса

Весы

Вначале месяца следует беречь свои силы и здоровье, можно неожиданно встретиться с насморком и другими бронхолегочными проблемами, в работе также возможны " сюрпризы" и неожиданности, которые аврально нужно будет решать. А Решать с 11- го мая ничего не нужно, так как любое решение потом придётся пересматривать.кто то издалека и из прошлого хочет возобновить контакты, поездки отменяем…

Скорпион

Солнце встречается вначале месяца с Ураном в зоне партнёрских отношений ( это кому же ещё и зона чувственности) внося какие то неожиданные повороты в отношениях, лунное затмение 16- го доведёт вопрос до точки кипения. В это же время Юпитер,переходя на 5 месяцев в Овен указывает на огромный пласт трудовой активности и роста.Для пожилых и тех,у кого проблемы со здоровьем — возможности терапевтической помощи. У некоторых, особо "одаренных" произойдет служебный роман.

Стрелец

У Стрельцов в мае начинается приятный период,длящийся до конца октября,имеющий отношение к всплеску творчества, чувств и сердечной привязанности.Пока солнце проходит зону рутинной работы до 22- го мая придётся выполнять все неоконченные проекты следить за здоровьем( особенно в лунное затмение 16- го) и общаться с бывшими партнерами, в конце месяца идёт время публичности, выхода в свет и партнёрских предложений с которыми лучше не спешить.

Козерог

Неожиданности в любовных отношениях, либо с детьми, творческий всплеск в начале месяца.Мысли все время о работе и сделках, договорах,но лучше отставить в сторону и заняться домом, делами недвижимости, зашедший Юпитер до конца октября в зону недвижимости очень располагает к смене места жительства или кардинальным переделкам.

Водолей

У Водолеев идёт огромное количество информации, коротких поездок, работа с документами и контакты на всех уровнях, к концу месяца даже возможны недопонимания и конфликты. С детьми и любимцами лучше не выяснять отношений ,ретро Мерк не внесёт ясности, лучше заняться домом- садом и наслаждаться весной

Рыбы

С 10- го мая Юпитер до конца октября покидает знак Рыб, но будет все это время находиться в зоне финансов и в мае другая успешная планета также будет находиться в зоне финансов- Венера, можно ожидать подарков и других вознаграждений.неплохо заняться обработкой информации, хотя на цикле ретроМеркурия понимание процесса будет идти тяжело, с накладками. В собственном доме — царство красочного хаоса, что собственно не мешает Рыбам наслаждаться жизнью.

Как сообщал "Телеграф", ранее астролог рассказала, когда закончится война в Украине.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака
Вероятно, в Кремле считают, что крымские татары еще недостаточно настрадались
Политика
Известный коллаборант сделал громкое заявление о крымских татарах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вероятно, в Кремле считают, что крымские татары еще недостаточно настрадались
Известный коллаборант сделал громкое заявление о крымских татарах
Дата публикации
Категория
Влюбленные прожили в счастливом браке больше двух лет
Жена погибшего пилота Дмитрия Чумаченко: "Все дни войны мы переписывались о том, как после Победы станем родителями"
Дата публикации
Категория
Спикер Пентагона Джон Кирби
В Пентагоне от души проехались по путину: посол россии "огрызнулся"
Дата публикации
Категория
Столичные водители проводят в очередях по несколько часов
Киевляне вышли на "охоту" за бензином: у заправок огромные очереди, доходит до скандалов (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские воины продолжают отражать атаки россиян
Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя