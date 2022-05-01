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Посадка картофеля в мае: когда сажать и как правильно подготовить клубни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Посадка картофеля в мае: когда сажать и как правильно подготовить клубни

Картошку не желательно сажать в землю, где раньше росли томаты и баклажаны

Если вы не успели посадить картофель в апреле, то не стоит переживать, ведь май месяц намного лучше и благоприятнее. Если верить лунному посевному календарю, то как раз к маю земля прогревается, что очень хорошо для высадки картофеля. Поэтому майские праздники у многих дачников — это благоприятные днями для работы в городе.

"Телеграф" рассказывает, как получить хороший урожай картошки, а также о самых благоприятных днях для ее посадки.

Когда лучше сажать картошку по лунному календарю

Неблагоприятным для работ на земле считаются даты полной и новой луны, так как растительные культуры в это время произрастают и развиваются значительно медленнее. В период растущей Луны культуры произрастают активно, они более крепкие и здоровые, а убывающее ночное светило влияет на развитие и рост корневища.

Однако, чтобы гарантировать хороший урожай картофеля в 2022 году необходимо внимательно прислушиваться к рекомендациям лунных календарей.

Благоприятные дни для посадки картофеля в мае 2022 года

Удачные даты посадки картофеля в мае: 5, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Также напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.

Теги:
#Картофель #Сад #Огород #Посевной календарь
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