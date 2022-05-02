Укр

Самые распространенные ошибки при выращивании огурцов, которые совершает каждый

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
438
Самые распространенные ошибки при выращивании огурцов, которые совершает каждый Новость обновлена 02 мая 2022, 07:56

Чтобы получить хороший урожай, важно не допускать этих типичных ошибок

Лунный посевной календарь — это отличная подсказка для всех огородников и садоводов, которая поможет получить хороший урожай. Для каждой культуры есть свои "правила" и благоприятные дни для посадки. Мы уже рассказывали, как получить хороший урожай картошки, а теперь хотим поговорить об огурцах и самых распространенных ошибках, которые мешают овощу обильно плодоносить.

Какие ошибки не стоит совершать при посадке огурцов и о благоприятных днях для их высаживания — читайте далее.

5 распространенных ошибок, часто допускаемых при выращивании огурцов

  • Первая и самая распространенная ошибка – переувлажнение. Растение не нужно заливать, особенно в рассадных стаканчиках.
  • Вторая распространенная ошибка – не внесение питательных веществ в почву для огурцов. Желательно добавлять в почву не только разрыхляющие компоненты, но и питательные: навоз, биогуммус, золу.
  • Третья ошибка – вытягивание стебля огурца.
  • Четвертая ошибка – неоптимальный температурный режим. Оптимальная температура для нормального развития рассады огурцов – 20-22 градуса, а для всходов семян – 25 градусов.
  • Пятая ошибка — отсутствие поддержки при стрессовых ситуациях.

Благоприятные дни для посадки огурцов в мае 2022 года

Удачные даты посадки огурцов в мае: 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Также напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.

Теги:
#Огурцы #Посевной календарь
Валерий Герасимов
Украина
А был ли Герасимов? Арестович заинтриговал словами о ранении главы генштаба путина в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Валерий Герасимов
А был ли Герасимов? Арестович заинтриговал словами о ранении главы генштаба путина в Украине
Дата публикации
Категория
Российские военные усиливаются на Донбассе
Часть оккупантов отошла от Мариуполя: Генштаб ВСУ узнал их новую цель
Дата публикации
Категория
ПЗРК в руках украинского военного
россия успешно наступает на одном направлении: карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Улица села Кочубеевка
Ненавидим "русский мир": целая колонна авто вырвалась из оккупированного Херсона (фото)
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 68 дней
Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном