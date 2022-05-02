Самые распространенные ошибки при выращивании огурцов, которые совершает каждый

Чтобы получить хороший урожай, важно не допускать этих типичных ошибок

Лунный посевной календарь — это отличная подсказка для всех огородников и садоводов, которая поможет получить хороший урожай. Для каждой культуры есть свои "правила" и благоприятные дни для посадки. Мы уже рассказывали, как получить хороший урожай картошки, а теперь хотим поговорить об огурцах и самых распространенных ошибках, которые мешают овощу обильно плодоносить.

Какие ошибки не стоит совершать при посадке огурцов и о благоприятных днях для их высаживания — читайте далее.

5 распространенных ошибок, часто допускаемых при выращивании огурцов

Первая и самая распространенная ошибка – переувлажнение. Растение не нужно заливать, особенно в рассадных стаканчиках.

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Вторая распространенная ошибка – не внесение питательных веществ в почву для огурцов. Желательно добавлять в почву не только разрыхляющие компоненты, но и питательные: навоз, биогуммус, золу.

в почву для огурцов. Желательно добавлять в почву не только разрыхляющие компоненты, но и питательные: навоз, биогуммус, золу. Третья ошибка – вытягивание стебля огурца.

Четвертая ошибка – неоптимальный температурный режим . Оптимальная температура для нормального развития рассады огурцов – 20-22 градуса, а для всходов семян – 25 градусов.

. Оптимальная температура для нормального развития рассады огурцов – 20-22 градуса, а для всходов семян – 25 градусов. Пятая ошибка — отсутствие поддержки при стрессовых ситуациях.

Благоприятные дни для посадки огурцов в мае 2022 года

Удачные даты посадки огурцов в мае: 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Также напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.