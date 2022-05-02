Успех для Овнов и романтика для Скорпионов: гороскоп на май для всех знаков Зодиака

Овнам май массу приятных событий во всех сферах жизни

Некоторым знакам Зодиака звезды в мае обещают большой успех, а вот другим — черную полосу в жизни. Расскажем подробнее, какому именно знаку Зодиака чего ждать.

Астролог Валентина Виттрок оставила гороскоп на май для всех знаков Зодиака, пишет ТСН.

Овен

Месяц принесет представителям знака массу приятных событий во всех сферах жизни и редкие возможности достижения целей, которые еще вчера казались фантастическими. Женщины окажутся в центре внимания представителей противоположного пола, мужчины используют время для удачных финансовых операций. Возможен возврат к старым – зависшим – вопросам, желательно решить их сейчас, в противном случае они еще долго будут преследовать представителей знака.

Телец

Ощущению комфорта, который так любят представители знака, могут мешать объективные обстоятельства – как принято говорит в таких случаях – непреодолимой силы: не стоит с ними бороться – лучше просто переждать. В начале месяца могут приятно порадовать сюрпризы в личной жизни, особенно это коснется представительниц прекрасного пола – например, появление нового поклонника или предложение руки и сердца. Мужчины-Тельцы прекрасно проведут время с друзьями и любимыми.

Близнецы

На первый план выйдет личная жизнь, которая преподнесет немало приятных сюрпризов: одинокие представители знака могут рассчитывать на судьбоносную встречу со своей второй половинкой, а те, кто уже состоит в отношениях, получат прекрасную возможность их перезагрузить. В работе лучше сделать перерыв: если не будет возможности хотя бы немного отдохнуть, имеет смысл заняться не самыми значительными делами – например, подтянуть старые "хвосты", в противном случае и до профессионального выгорания недалеко.

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Рак

В профессиональной деятельности главной задачей окажется необходимость подтвердит свой авторитет, который зарабатывался годами, теперь же в мгновение ока может оказаться под угрозой – впрочем, для трудолюбивых представителей знака это не составит особого труда. Новые карьерные предложения не стоит рассматривать всерьез – они вряд ли окажутся перспективными. Появление влиятельного человека из прошлого, которое произойдет ближе к концу месяца, поможет решить многие рабочие вопросы.

Лев

Стрессовые ситуации, которые могу преследовать почти весь месяц, – "привет" от солнечного затмения 30 апреля, которое заденет их самым непосредственным образом. Серьезные начинания лучше отложить до начала лета, все равно реализовать их сейчас не удастся. Велика вероятность дальних поездок одновременно с деловым и романтическим оттенком: начнутся как командировки, а завершатся встречей с человеком, которого и захочется назвать свой второй половинкой.

Дева

Важные профессиональные дела и поездки – как ближние, так и дальние – лучше на время отложить, все равно ретроградный Меркурий будет неутомимо вставлять палки в колеса. Помощь – в том числе, и материальную – которая может понадобиться в это время, окажут друзья – главное, усмирить свою гордыню и не стеснятся просить о ней. Последняя декада месяца принесет представителям знака события, не поддающиеся логике и анализу, нужно принять их как данность.

Весы

Проблемы со здоровьем, вероятные в это время, будут напрямую связаны с усталостью и снижением иммунитета, поэтому имеет смысл отложить особенно трудоемкие проекты и уделить внимание своему физическому состоянию – заниматься спортом, правильно питаться и больше гулять. От важных решений в этот временной период следует отказаться: в любом случае, даже обдумав их тысячу раз, можно – с большой долей вероятности – доведется ошибиться, так что не стоит торопиться.

Скорпион

Неожиданный поворот в отношениях с близким человеком может сделать былью то, что еще совсем недавно – еще месяц назад – казалось сказкой: например, велика вероятность получить долгожданное предложение руки и сердца. Главное, за приятными событиями в личной жизни не забывать о работе: здесь ситуация будет складывать не менее – в, возможно, и более – интересно, так что не стоит упускать возможность получить в производство перспективный проект.

Стрелец

Романические отношения, которые могут начаться в это время, станут причиной вдохновения: можно – и нужно! – заниматься любыми видами творчества, в том числе, и своим хобби, которое – при удачном стечении обстоятельств – удастся перевести в разряд бюджетообразующих занятий. Не стоит, не подумав, отвечать согласием на предложение перейти на новое место работы – скорее всего, при ближайшем рассмотрении оно окажется не таким уж и привлекательным.

Козерог

Звезды не советуют заниматься решением финансовых вопросов – они вряд ли увенчаются успехом, поэтому лучше уделить внимание своему дому – бытовые хлопоты окажутся на редкость успешными – удастся решить все важные вопросы. Велика также вероятность переезда на ПМЖ в другую страну – не стоит медлить как с выбором места проживания, таки и с оформлением документов, необходимых для того, чтобы переехать относительно легко и без особых проблем.

Водолей

Месяц пройдет под знаком общения на всех уровнях, поездок – прежде всего, командировок – и работы с документами, что позволит не только выполнить, но и перевыполнить составленный заранее рабочий план, и, таким образом, хорошо зарекомендовать себя перед начальством. Во второй половине месяца вероятны конфликты с окружающими, которые могут привести к серьезным – вплоть до полного разрыва отношений – последствиям, поэтому с близкими и дорогими людьми лучше не ссориться.

Рыбы

Великолепные финансовые перспективы, ожидающие в это время, необходимо использовать с умом: будет обидно потратить полученную – весьма солидную – сумму денег на мелочи, без которых вполне можно обойтись, лучше вложить средства в предприятие, где они смогут работать. Вторую половину месяца звезды советуют посвятить анализу информации, которая будет поступать в это время с самых разных сторон, в ближайшее время ей – в буквальном смысле слова – цены не будет.

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