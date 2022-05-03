Когда сажать чеснок, чтобы головки выросли большими: лайфхаки для огородников

Чеснок советуют высаживать ребром в сторону восхода солнышка

Третий весенний месяц – это то время, когда у садоводов-огородников практически не будет времени, чтобы отдохнуть, ведь их ждет целый фронт работ: от посадок, до удобрения культур. Отметим, что если верить лунному посевному календарю, то май это отличный период для высадки картошки, ведь земля уже прогрелась, а также и для многих других овощных культур.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать какие дни благоприятные для посадки чеснока. Также мы расскажем, как правильно высаживать овощ, чтобы получить хороший урожай.

Когда и как правильно сажать чеснок

Подготовка:

Перед посадкой чеснок нужно замочить в растворе соли, чтобы защитить плод от грибков.

Перед тем как садить чеснок, грядку неплохо бы полить слабым раствором марганцовки (100 мл в 5 литрах воды).

Перекапывать грядку лишний раз не рекомендуется.

Читайте также: Категория Lifestyle Самые распространенные ошибки при выращивании огурцов, которые совершает каждый Чтобы получить хороший урожай, важно не допускать этих типичных ошибок

Посадка:

Не забудьте освободить зубчики от "материнского" донышка, ведь оно может задерживать рост.

Зубчики чеснока нужно укладывать в подготовленные лунки, глубина которых от 7 до 10 см. Расстояние между рядами — 20–25 см.

Для дополнительного обеззараживания и удобрения можно засыпать чеснок золой из печки или мангала.

Когда сажать чеснок весной

В основном опытные огородники высаживают чеснок в начале марта. Однако из-за войны в Украине, в 2022-м году не все смогли это сделать в первый весенний месяц. Если вы среди тех, кто не успел, не стоит расстраиваться, ведь и в последний месяц весны есть благоприятные дни для посадки чеснока. Лучше всего сажать чеснок со 2-го по 6 мая.

Читайте также: Категория Lifestyle Как получить ранний урожай редиса: лайфхак для огородников Чтобы получить здоровые и крупные корнеплоды, необходимо знать некоторые "приемы"

Отметим, что если садить чеснок в теплую погоду, то он не сможет сформировать полноценную корневую систему, и весь его рост будет направлен вверх, а если сажать овощ в прохладное время, то он удачно закрепиться до того момента, как придет тепло.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Также напомним, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.