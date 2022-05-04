Как вырастить вкусные и здоровые помидоры: полезные лайфхаки для огородников

Чтобы получить хороший урожай томатов, придется попотеть

Май — это достаточно насыщенный месяц на садово-огородные работы, ведь теперь нужно заниматься не только посадкой культур, но и уходом за тем, что уже посажено. Также в ход идет пересаживание рассады, к примеру помидоров. Лунный посевной календарь на май 2022-го года станет отличным "путеводителем" для всех огородников и садоводов и поможет каждому получить хороший урожай.

"Телеграф" рассказывает, как и когда можно садить помидоры в мае, а также о том, чем их можно и нужно удобрять, чтобы они росли большими, а растение не "болело".

Чем удобрять помидоры перед посадкой

Для томатов важно, чтобы почва была плодотворной, поэтому в идеале заниматься подготовкой грунта нужно еще осени, а вносить в него перегной можно уже весной. Также в почву, где будут расти томаты рекомендуется добавлять калийные и фосфорные удобрения. Если почва кислая, то в нее лучше вносить известь. Благодаря таким подкормкам томаты будут быстрее расти и лучше плодоносить.

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Стоит отметить, что минеральные удобрения нужно добавлять во время завязи и образования плодов, а перед высадкой рассады можно полить почву раствором из дрожжей и воды (10 г. дрожжей на 10 л. воды). Поливать важно каждую лунку.

Еще одно полезное удобрение — это древесная зола, ведь в ней содержится много калия. Перед посадкой золу нужно всыпать в лунки по 100г, а после присыпать почвой.

Также в лунки можно удобрить шелухой лука. Она защитит помидоры от вредителей и болезней.

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Помимо всего перечисленного, еще одним хорошим удобрением, в котором много полезных веществ, является яичная скорлупа. Измельченную скорлупу всыпают в лунки при высадке рассады.

Благоприятные дни для посадки помидоров в мае 2022

Помидоры сеять и пересаживать уже подросшую рассаду можно 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.