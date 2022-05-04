Укр

Вытягивают деньги и привлекают беду: вещи, которые нужно выбросить из дома немедленно

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Эти предметы есть в каждом доме Новость обновлена 04 мая 2022, 10:48
Эти предметы есть в каждом доме

Важно окружать себя только теми вещами, которые приносят положительные эмоции

Благополучие, успех и процветание приходить лишь в тот дом, в котором царит соответствующая энергетика, а для этого нужно поддерживать чистоту и порядок в своем жилище. Однако одной уборки часто не хватает, и важно знать, какими вещами не стоит себя окружать, ведь они блокируют положительную энергетику и содействуют утечке денег. Ранее, мы уже писали о вещах, от которых желательно избавиться на кухне, чтобы очистить энергетику в доме, а теперь рассказываем о самых опасных вещах, которые притягивают несчастья и бедность.

О вещах, от которых лучше избавиться раз и навсегда, сообщает Ukr.Media.

Предметы в доме, которые притягивают беды и нищету

  • Капающие краны и подтекающая сантехника = бедность. Помимо огромных счетов за коммунальные услуги, капающая вода препятствует финансовому благополучию.
  • Пыль и мусор отталкивают денежную удачу и мешают привлечению финансов.
  • Пустые бутылки и банки, которые стоят на столах и загромождают кухню или балкон, лучше выбросить или раздать, если они вам не нужны для закаток. Если нужны, то спрятать с видных мест.
  • Статуэтки и магниты — это постоянное скопление пыли, а это ведет к финансовым трудностям.
  • Старые вещи, пришедшие в негодность, притягивают бедность. А если эта одежда еще и рваная или грязная, то энергетика в вашем доме будет неблагоприятной.
  • Грязные окна — разводы на стеклах и зеркальных поверхностях притягивают бедность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.

Теги:
#Дом #Приметы #Нищета
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