Главные ошибки, которые мы совершаем при зарядке смартфона

Ночная зарядка телефона под подушкой вредит не только девайсу, но и вашему здоровью

Большинство пользователей смартфонов любят полистать перед сном ленту новостей, проверить соцсети, пообщаться в мессенджерах, да так и оставить телефон заряжаться под подушкой на всю ночь. Узнайте, почему делать так категорически не рекомендуется, а также какие еще серьезные ошибки мы совершаем при зарядке телефона.

Как нельзя заряжать смартфон: главные ошибки

Нельзя класть смартфон под подушку во время ночной зарядки. Это опасно не только для вашего смартфона, но и для вас.

Исследования подтверждают, что негативное излучение современной мобильной техники:

Оказывает пагубное влияние на сон пользователя

Повышает уровень тревожности пользователя

Может способствовать нарушению биоритмов

Может увеличить вероятность развития раковых образований, пишет setafi.com.

Для гаджета же такой способ зарядки чреват тем, что он попросту перегреется. Это может стоит вам аккумулятора, а то и самого устройства.

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2. Нельзя заряжать смартфон в ванной, особенно одновременно используя его. Падение в воду может навредить не только смартфону, но и владельцу, окончившись даже летальным исходом.

3. Нельзя заряжать смартфон каждый раз до 100 процентов. Это приводит к повышенному износу аккумулятора и преждевременной потере его емкости — аппарат просто будет меньше жить от зарядки до зарядки. Кстати, разряжать "в ноль" тоже вредно. Старайтесь держать заряд на уровне от 45 до 85 процентов, и батарейка скажет вам спасибо.

4. Нельзя заряжать смартфон зарядками, в качестве которых вы не уверены. Если вы отправляетесь куда-то с ночевкой — обязательно берите свое зарядное устройство с собой, поскольку слишком высокий ток заряда может повредить батарею.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.