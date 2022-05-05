Главные ошибки, которые мы совершаем при зарядке смартфона
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Ночная зарядка телефона под подушкой вредит не только девайсу, но и вашему здоровью
Большинство пользователей смартфонов любят полистать перед сном ленту новостей, проверить соцсети, пообщаться в мессенджерах, да так и оставить телефон заряжаться под подушкой на всю ночь. Узнайте, почему делать так категорически не рекомендуется, а также какие еще серьезные ошибки мы совершаем при зарядке телефона.
Как нельзя заряжать смартфон: главные ошибки
- Нельзя класть смартфон под подушку во время ночной зарядки. Это опасно не только для вашего смартфона, но и для вас.
Исследования подтверждают, что негативное излучение современной мобильной техники:
- Оказывает пагубное влияние на сон пользователя
- Повышает уровень тревожности пользователя
- Может способствовать нарушению биоритмов
- Может увеличить вероятность развития раковых образований, пишет setafi.com.
Для гаджета же такой способ зарядки чреват тем, что он попросту перегреется. Это может стоит вам аккумулятора, а то и самого устройства.
2. Нельзя заряжать смартфон в ванной, особенно одновременно используя его. Падение в воду может навредить не только смартфону, но и владельцу, окончившись даже летальным исходом.
3. Нельзя заряжать смартфон каждый раз до 100 процентов. Это приводит к повышенному износу аккумулятора и преждевременной потере его емкости — аппарат просто будет меньше жить от зарядки до зарядки. Кстати, разряжать "в ноль" тоже вредно. Старайтесь держать заряд на уровне от 45 до 85 процентов, и батарейка скажет вам спасибо.
4. Нельзя заряжать смартфон зарядками, в качестве которых вы не уверены. Если вы отправляетесь куда-то с ночевкой — обязательно берите свое зарядное устройство с собой, поскольку слишком высокий ток заряда может повредить батарею.
Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.
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