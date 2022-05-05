Астролог рассказала, сколько еще продлится война

Очередной поворотной точкой в судьбе Украины станет коридор затмений

Известный астролог Анжела перл сделала свой прогноз по поводу того, когда закончится война в Украине.

Новый прогноз специалист опубликовала на своем Youtube-канале.

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Астролог отметила, что очередной поворотной точкой в судьбе Украины станет коридор затмений.

"Там будет затмение в гороскопе Украины в точке достижений, целей, репутации. Там будет лунное затмение 16 мая. Оно может показывать победу над агрессором", — говорит Перл.

По словам астролога, в таком виде, в каком она есть сейчас, война может продлиться до конца года.

"Они могут проигрываться и чуть раньше, и чуть позже. Даже на месяц раньше или на месяц позже. Но это ближайшие месяцы. Это у нас апрель-май. Я не думаю, что в такой фазе, как сейчас проходит война в Украине, что она будет длиться до конца года", — заявила астролог.

При этом астролог не исключила возможность войны на территории самой россии. По ее мнению, это может произойти в 2024-м году.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.