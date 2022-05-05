Укр

Астролог рассказала, сколько еще продлится война

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
1734
Астролог рассказала о будущем войны в Украине Новость обновлена 05 мая 2022, 13:47
Астролог рассказала о будущем войны в Украине

Очередной поворотной точкой в судьбе Украины станет коридор затмений

Известный астролог Анжела перл сделала свой прогноз по поводу того, когда закончится война в Украине.

Новый прогноз специалист опубликовала на своем Youtube-канале.

Новости про войну, Украину и события в мире — в нашем Telegram

Астролог отметила, что очередной поворотной точкой в судьбе Украины станет коридор затмений.

"Там будет затмение в гороскопе Украины в точке достижений, целей, репутации. Там будет лунное затмение 16 мая. Оно может показывать победу над агрессором", — говорит Перл.

По словам астролога, в таком виде, в каком она есть сейчас, война может продлиться до конца года.

"Они могут проигрываться и чуть раньше, и чуть позже. Даже на месяц раньше или на месяц позже. Но это ближайшие месяцы. Это у нас апрель-май. Я не думаю, что в такой фазе, как сейчас проходит война в Украине, что она будет длиться до конца года", — заявила астролог.

При этом астролог не исключила возможность войны на территории самой россии. По ее мнению, это может произойти в 2024-м году.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Теги:
#Гороскоп #Астролог
Наши парни готовы выбивать из противника дух
Украина
Залужный сообщил о начале контрнаступления ВСУ: названы направления
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Наши парни готовы выбивать из противника дух
Залужный сообщил о начале контрнаступления ВСУ: названы направления
Дата публикации
Категория
лукашенко начинает подозревать, что не все так гладко на войне, как говорит Кремль
"Я не думал": лукашенко сильно удивил заявлением о российском вторжении
Дата публикации
Категория
Многострадальный Харьков
Отказались ли россияне от планов на Харьков? В Пентагоне дали ответ
Дата публикации
Категория
В Украине надеются увидеть Шария за решеткой уже в скором времени
"Слуга народа" сделал оптимистичное заявление насчет Шария
Дата публикации
Категория
Российские оккупанты продолжают бить ракетами по городам Украины
Война — день 71: россияне бьют ракетами по городам Украины, а "режиму путина" прочат плохой и быстрый конец