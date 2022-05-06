Укр

Георгия Победоносца, или Юрьев день: что нельзя делать 6 мая

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Георгий Победоносец 2022
Георгий Победоносец 2022

В этот день запрещено повышать на кого-то голос и обижать животных

В пятницу, 6 мая, согласно церковному календарю православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца – одного из известнейших христианских святых. В народе праздник 6 мая получил название Юрьев день, Юрий Весенний, Теплый Юрий.

Раньше в этот день говорили, что на Юрия "весна сходит на землю", то есть с этого дня начинались активные полевые работы.

Кто такой Георгий Победоносец

Георгий родился в III веке в Каппадокии (Малая Азия). Был сыном богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Во время правления императора Диоклетиана "гонителя христиан" Георгий пострадал за веру — он был подвергнут различным мучениям. Великомученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. Тогда император приказал отрубить мечом голову Георгия.

Святому приписывается победа над змеем, опустошавшим земли. Георгий считается покровителем воинов и защитников отечества, и вообще — мужчин. Также в честь святого названа целая страна — Грузия (Джорджия).

Икона св. Георгия Победоносца из села Станили (Львовщина)
Икона св. Георгия Победоносца из села Станили (Львовщина)

Что нельзя делать на Юрьев день

  • Ругаться, спорить, конфликтовать.
  • Обижать домашних животных.
  • Расчесываться женщинам, стричься, — волосы будут слабыми и станут выпадать.
  • Носить одежду из шерсти — иначе "волки много овец утащат".

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли в мае 2022 года дополнительные выходные на праздники.

Теги:
#Праздники #Запреты #Георгий Победоносец
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