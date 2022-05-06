Укр

Как правильно перевозить рассаду: полезные советы и лайфхаки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
12
Перевозка рассады — это также важное и ответственное мероприятие Новость обновлена 06 мая 2022, 07:52
Перевозка рассады — это также важное и ответственное мероприятие

Несколько простых советов и "правил", которые помогут благополучно транспортировать рассаду

Последний месяц весны — это один из самых загруженных периодов в году для каждого огородника и садовода. Земля к этому времени уже прогрелась, а это значить, что можно высаживать все теплолюбивые культуры. Также это пора для высадки рассады в открытый грунт.

"Телеграф" рассказывает, как правильно транспортировать рассаду, если вы живете далеко от огорода, а также о самых благоприятных днях по лунному календарю для высадки саженцев.

Как правильно перевозить рассаду

  • Если у вас есть автомобиль, то проблем с транспортировкой в принципе и нет — ее можно везти в тех контейнерах или горшках, в которых она и росла. Чтобы точно довести рассаду в целости, контейнер с саженцами установить в большую коробку или сумку из жесткого материала с высокими стенками. Так стебли будут защищены от случайной поломки.
  • Накануне переезда не нужно поливать рассаду.
  • Саженцы помидоров, лука-порей, сельдерея и капусты можно перевозить полностью завернутыми во влажную ткань.
  • Рассаду нужно упаковывать особенно тщательно и вместе с тем компактно.
  • По прибытии на дачу контейнера с рассадой нужно поставить в тенистое, защищенное от ветра место.
  • Если высадка саженцев будет не сразу по приезду, нужно обязательно полить растения.

Благоприятные дни для высадки рассады в мае 2022:

Оптимально высаживать рассаду пасмурным утром, а если уже установилась жаркая, солнечная погода, то лучше делать это поближе к вечеру.

  • Огурцы — 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
  • Перец (горький, сладкий), баклажаны — 6, 17, 23, 24
  • Томаты — 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
  • Капуста — 6, 7, 12―15, 23, 24, 27, 28.

Ранее "Телеграф" писал, какие овощи можно сажать даже на затемненном участке. К примеру в тени хорошо высаживать щавель и шпинат.

Теги:
#Сад #Рассада #Огород #Посевной календарь
Украинские защитники мужественно боронят свою землю
Украина
Россияне притихли и готовят новые подлости: карты боев в Украине на 6 мая
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские защитники мужественно боронят свою землю
Россияне притихли и готовят новые подлости: карты боев в Украине на 6 мая
Дата публикации
Категория
Действующая власть в Украине очень хочет провести парламентские выборы
Можно ли провести выборы во время войны? А если очень хочется?
Дата публикации
Категория
На конфликт не повлияла даже российско-украинская война
"Еще раз настучишь, будут тебе проблемы": в Харькове посреди войны разгорелся языковой скандал (видео)
Дата публикации
Категория
Обращение медика с завода "Азовсталь" в Мариуполе
Мы не хотели никого убивать: медик с "Азовстали" обратился к Эрдогану с просьбой (видео)
Дата публикации
Категория
Бои за "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются
Война – день 72: оккупанты притихли, ВСУ ведут против них контрнаступательные действия