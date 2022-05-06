Как правильно перевозить рассаду: полезные советы и лайфхаки

Несколько простых советов и "правил", которые помогут благополучно транспортировать рассаду

Последний месяц весны — это один из самых загруженных периодов в году для каждого огородника и садовода. Земля к этому времени уже прогрелась, а это значить, что можно высаживать все теплолюбивые культуры. Также это пора для высадки рассады в открытый грунт.

"Телеграф" рассказывает, как правильно транспортировать рассаду, если вы живете далеко от огорода, а также о самых благоприятных днях по лунному календарю для высадки саженцев.

Как правильно перевозить рассаду

Если у вас есть автомобиль, то проблем с транспортировкой в принципе и нет — ее можно везти в тех контейнерах или горшках, в которых она и росла. Чтобы точно довести рассаду в целости, контейнер с саженцами установить в большую коробку или сумку из жесткого материала с высокими стенками. Так стебли будут защищены от случайной поломки.

Накануне переезда не нужно поливать рассаду.

Саженцы помидоров, лука-порей, сельдерея и капусты можно перевозить полностью завернутыми во влажную ткань.

Рассаду нужно упаковывать особенно тщательно и вместе с тем компактно.

По прибытии на дачу контейнера с рассадой нужно поставить в тенистое, защищенное от ветра место.

Если высадка саженцев будет не сразу по приезду, нужно обязательно полить растения.

Читайте также: Категория Lifestyle Самые распространенные ошибки при выращивании огурцов, которые совершает каждый Чтобы получить хороший урожай, важно не допускать этих типичных ошибок

Благоприятные дни для высадки рассады в мае 2022:

Оптимально высаживать рассаду пасмурным утром, а если уже установилась жаркая, солнечная погода, то лучше делать это поближе к вечеру.

Огурцы — 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Перец (горький, сладкий), баклажаны — 6, 17, 23, 24

Томаты — 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Капуста — 6, 7, 12―15, 23, 24, 27, 28.

Ранее "Телеграф" писал, какие овощи можно сажать даже на затемненном участке. К примеру в тени хорошо высаживать щавель и шпинат.