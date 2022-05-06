Как правильно перевозить рассаду: полезные советы и лайфхаки
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Несколько простых советов и "правил", которые помогут благополучно транспортировать рассаду
Последний месяц весны — это один из самых загруженных периодов в году для каждого огородника и садовода. Земля к этому времени уже прогрелась, а это значить, что можно высаживать все теплолюбивые культуры. Также это пора для высадки рассады в открытый грунт.
"Телеграф" рассказывает, как правильно транспортировать рассаду, если вы живете далеко от огорода, а также о самых благоприятных днях по лунному календарю для высадки саженцев.
Как правильно перевозить рассаду
- Если у вас есть автомобиль, то проблем с транспортировкой в принципе и нет — ее можно везти в тех контейнерах или горшках, в которых она и росла. Чтобы точно довести рассаду в целости, контейнер с саженцами установить в большую коробку или сумку из жесткого материала с высокими стенками. Так стебли будут защищены от случайной поломки.
- Накануне переезда не нужно поливать рассаду.
- Саженцы помидоров, лука-порей, сельдерея и капусты можно перевозить полностью завернутыми во влажную ткань.
- Рассаду нужно упаковывать особенно тщательно и вместе с тем компактно.
- По прибытии на дачу контейнера с рассадой нужно поставить в тенистое, защищенное от ветра место.
- Если высадка саженцев будет не сразу по приезду, нужно обязательно полить растения.
Благоприятные дни для высадки рассады в мае 2022:
Оптимально высаживать рассаду пасмурным утром, а если уже установилась жаркая, солнечная погода, то лучше делать это поближе к вечеру.
- Огурцы — 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
- Перец (горький, сладкий), баклажаны — 6, 17, 23, 24
- Томаты — 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
- Капуста — 6, 7, 12―15, 23, 24, 27, 28.
Ранее "Телеграф" писал, какие овощи можно сажать даже на затемненном участке. К примеру в тени хорошо высаживать щавель и шпинат.