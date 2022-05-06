Как собрать большой урожай помидоров: хитрость, о которой не все знают

Опытные дачники поделились лайфхаком, который поможет собрать большой урожай с каждого куста

Для того чтобы собрать хороший урожай помидоров, необходимо строго соблюдать все правила по уходу за ними, начиная от правильной перевозки рассады и заканчивая ее правильной посадкой в открытый грунт.

Так, опытные дачники поделились лайфхаком, который поможет собрать большой урожай с каждого куста.

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Данный лайфхак подразумевает правильную высадку куста, которая позволит закладывать первую кисть как можно ниже. Сделать это можно, когда вы выращиваете рассаду и появляются первые семядоли, пишет ogorod.ru.

Опытные огородники отмечают, что рассаду нужно подсвечивать в течение 2-х недель с указанного момента. Добавить искусственный свет можно, проанализировав поведение рассады в солнечный день без искусственного света.

Кроме того нужно помнить, что первая цветочная кисть у низкорослых томатов появляется на 5-7 листьях, у раннеспелых высокорослых томатов на 7-9 листьях, у высокорослых позднеспелых – на 9-12 листьях. Именно в этот период нужно досвечивать кусты. Если забыть про это, то образование каждого нового листа оттянет плодоношение на 5-6 дней.

Ну, и не забывайте о том, что для досвечивания томатов стоит использовать фитосветильники или люминесцентные лампы мощностью 36 Вт.

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