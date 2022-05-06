Укр

Что посадить возле огурцов, чтобы вырос хороший урожай

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
661
Посадка огурцов в мае Новость обновлена 06 мая 2022, 13:15
Посадка огурцов в мае

Раскрыт неожиданный секрет обильного урожая огурцов

Огурцы являются одними из самых известных и популярных культур в нашей стране. Это яркие представители мира растений, которые каждому украинцу знакомы с самого детства, включая помидоры, посадка и выращивание которых также имеет свои особенности.

Чтобы собрать обильный урожай огурцов, нужно учитывать много нюансов, пишет belnovosti.by.

Как сажать огурцы в открытый грунт

  1. Пересадка рассады должна осуществляться с середины мая по начало июня.
  2. Правильное удобрение. Стоит помнить, что растение нуждается в калии.
  3. Полив. Осуществлять процедуру нужно 2-3 раза в неделю.

Что посадить возле огурцов

Чтобы вырос богатый урожай, рядом с огурцами стоит садить укроп. Эта овощная культура является источником аромата, отпугивающего многих вредителей, а также не отбирает" у огурцов важные питательные вещества.

Также узнайте, что и когда нужно сажать в начале мая, чтобы получить хороший урожай.

Теги:
#Огурцы #Огород
Денис Шмыгаль
Украина
россия собирается официально объявить войну Украине: Шмыгаль назвал дату
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Денис Шмыгаль
россия собирается официально объявить войну Украине: Шмыгаль назвал дату
Дата публикации
Категория
Сейчас корабль горит посреди моря
Нардеп подтвердил информацию о фрегате "Адмирал Макаров": "Получил нормально"
Дата публикации
Категория
Ермак подчеркивает: никто не забывает про оккупированные территории
Переговоры с россией: Ермак четко сказал, когда займутся Донбассом и Крымом
Дата публикации
Категория
Многие российские олигархи уже утратили свои любимые игрушки стоимостью миллиарды
Из-за войны против Украины арестованы десятки яхт российских олигархов: рейтинг самых дорогих
Дата публикации
Категория
Бои за "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются
Война – день 72: ВСУ ведут контрнаступательные действия, из Мариуполя вывезли 500 гражданских