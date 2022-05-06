Что посадить возле огурцов, чтобы вырос хороший урожай
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Раскрыт неожиданный секрет обильного урожая огурцов
Огурцы являются одними из самых известных и популярных культур в нашей стране. Это яркие представители мира растений, которые каждому украинцу знакомы с самого детства, включая помидоры, посадка и выращивание которых также имеет свои особенности.
Чтобы собрать обильный урожай огурцов, нужно учитывать много нюансов, пишет belnovosti.by.
Как сажать огурцы в открытый грунт
- Пересадка рассады должна осуществляться с середины мая по начало июня.
- Правильное удобрение. Стоит помнить, что растение нуждается в калии.
- Полив. Осуществлять процедуру нужно 2-3 раза в неделю.
Что посадить возле огурцов
Чтобы вырос богатый урожай, рядом с огурцами стоит садить укроп. Эта овощная культура является источником аромата, отпугивающего многих вредителей, а также не отбирает" у огурцов важные питательные вещества.
Также узнайте, что и когда нужно сажать в начале мая, чтобы получить хороший урожай.
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