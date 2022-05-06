Укр

Дочь известного актера-путиниста призналась в любви к Киеву

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Машкова впервые посетила Киев в 17 лет Новость обновлена 06 мая 2022, 15:03
Машкова впервые посетила Киев в 17 лет

Актриса рассказала, что практически каждое лето она проводила в украинской столице

Известная российская актриса, звезда сериала "Не родись красивой", дочь пропутинского артиста Владимира Машкова, Мария Машкова, которая ранее выступила против вторжения рф в Украину, со слезами на глазах рассказала о своей любви к украинской столице — городу Киеву.

Своими воспоминаниями про Киев Мария поделилась в интервью Юрию Дудю, которое вышло на его ютуб-канале "вДудь" 6 мая.

"Первая моя любовь случилась в Киеве. Ну сигареты курила, горилку попробовала, все как положено в 17 лет. Для меня Киев действительно много значит, это моя первая большая любовь. Мы потом с этим парнем(Киевом — ред.) вместе три года прожили" — вспомнила о своей первой встрече со столицей Украины Мария, куда она после окончания школы уехала играть главную роль в фильме о любви молодой Бабы-Яги и Кощея Бесмертного.

Также Машкова отметила, что вместе со своей семьей она часто посещала украинскую столицу. К примеру, все лето 2017-года Мария с мужем и детьми была в Киеве. Более того, в доме у Машковой даже есть карта столицы Украины.

Стоит отметить, что Мария Машкова уже давно не живет в россии. Вместе со своим супругом, музыкантом и бизнесменом Александром Слободяником, и их дочерьми Стефанией и Александрой, она постоянно проживает в США. В рф она приезжала только по работе.

Напомним, что Владимир Машков является ярым патриотом россии. Он был доверенным лицом диктатора владимира путина на выборах и выступал на митинге-концерте 18 марта в "Лужниках". После вторжения рф в Украину актер звал дочь вернутся на родину и присоединиться к своим соотечественникам, и даже называл предательницей. Однако Машкова отказала отцу.

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