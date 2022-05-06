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Притягивают бедность и проблемы: какие вещи необходимо немедленно выбросить из кухни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Выбросив эти вещи, ваше жилье наполнится успехом Новость обновлена 06 мая 2022, 20:10
Выбросив эти вещи, ваше жилье наполнится успехом

Выбросив некоторые ненужные вещи из кухни, можно обновить положительную энергетику в доме

Каждый предмет в доме/квартире имеет свою энергетический потенциал, и может накапливать как позитивную, так и негативную энергию. Естественно лучше, когда позитивных зарядов больше, ведь в дом с положительной энергетикой приходит успех и благополучие. Мы уже писали, что нужно выбросить, чтобы бы очистить энергетику в доме, а теперь рассказываем, какие предметы, которые чаще всего хранятся на кухне, накапливают негатив, что притягивает бедность и неудачи на хозяев.

Какие вещи нужно выбросить с кухни, сообщает Ukr.Media.

Предметы на кухне, которые притягивают беды и нищету

  • Пустые банки и бутылки. Если вам они нужны для закаток или каких-то поделок, то лучше спрятать их в месте, где их не будет видно. В противном случае — в мусор.
  • Треснутая и надбитая посуда. Наличие в доме подобных тарелок, стаканов или чашек — еще с давних времен считается дурной приметой. В добавок такая посуда портит внешний вид вашей кухни. Даже если это ваша любимая чашка — все равно в мусор.
  • Полная мусорка. Ведро с мусором желательно выносить пока не наступил вечер. Помимо того, что отходы оставляют неприятный запах в доме, так еще они притягивают бедность. Если что, после захода солнца все же можно выносить мусор.
  • Цветы, но не все. Сухие цветы — в мусор. На кухне допустимы только живые цветы или растения в горшках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.

Теги:
#Бедность #Кухня #Приметы #Нищета
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