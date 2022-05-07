Два дня шла через Ирпень и Бучу: как девушка из Гостомеля на 8-м месяце беременности спалась от оккупации

Девушке даже пришлось некоторое время жить с россиянами под одной крышей

Девушке Даше, находясь на последних сроках беременности, пришлось несколько дней пешком выбираться из оккупированного Гостомеля вместе со своим супругом и старенькой бабушкой, чтобы добраться до эвакуационных автобусов. Увы, но таких историй сейчас тысячи, однако не все пока готовы их рассказывать.

Даша решила рассказать, что пережила она и ее семья во время оккупации, чтобы показать всему миру, какие ужасы творят россияне на территории Украины. Свою историю она поведала в интервью телеведущему Анатолию Анатоличу в рамках его программы "Зе Інтерв'юер" в ютубе.

Стоит отметить, что несмотря на все ужасы, которые пережила девушка, Дарья старается держать себя в руках и даже шутит. За время оккупации Гостомеля, ей, беременной, пришлось пешком пройти огромные расстояния, в прямом смысле разбив ноги в кровь. Она видела, как взрываются танки, как взрываются ракеты, ей пришлось общаться с российскими оккупантами, и даже жить с ними в одном доме.

Также помимо своей истории об эвакуации, Даша показала ужасные снимки из Бучи. Все это время в городе находился ее отец. Вместе с еще одним местным жителем, они занимались захоронением своих земляков: копали ямы, хоронили, сбивали кресты. Делали это все во дворе жилого дома, где все свое детство провела Даша, а также жили ее родители.

Полное интервью Даши из Гостомеля: смотреть

Напомним, около 85 процентов погибших жителей Бучи, где российские оккупанты устроили настоящий геноцид мирного населения, были жестоко расстреляны.

россия называет кадры и видео из Бучи постановкой и провокацией, но все аргументы, приведенные ею в подтверждение этого, оказались опровергнуты специалистами.

Снимки, появившиеся из Бучи после отступления российских войск, вызвали огромное возмущение у международного сообщества.