Укр

Как получить большой урожай капусты: процедура, которую обязательно нужно сделать перед посадкой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
133
Посадка капусты в мае 2022 года Новость обновлена 07 мая 2022, 19:29
Посадка капусты в мае 2022 года

Будьте уверенны на 100%, что урожаю овощей будут завидовать все соседи

Чтобы получить хороший урожай капусты в этом году, перед посадкой необходимо замачивать семена горячей водой или с соком алое.

Об этом пишет belnovosti.by.

Зачем замачивать семена капусты

Такая процедура помогает выращивать здоровые саженцы овощей с крепкой иммунной системой. К тому же, это простой и универсальный способ, который помогает ускорить процесс роста капусты.

Как правильно замачивать семена капусты

  • Горячая воды. Подготовьте емкость, которая может удерживать температуру. Положите семена капусты в мешок из марли. Залейте семена водой: температура 50 градусов. Подождите 20 минут. Затем обдайте посадочный материал холодной водой.
  • Алое. Возьмите емкость и введите по две большие ложки воды комнатной температуры и сока алоэ, разместите сами семена. Оставьте так на 18 часов. Затем промойте семена.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подготовить капусту к высадке в открытый грунт.

Теги:
#Капуста #Огород
Ирина Верещук
В регионах
Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук
Дата публикации
Категория
ВСУ
ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении
Дата публикации
Категория
российская ракета
Удар по Одессе: власти сообщили, куда и сколько ракет попали
Дата публикации
Категория
Петр Толстой
В госдуме рф назвали новое условие окончания "спецоперации" в Украине
Дата публикации
Категория
ВСУ защищают украинские города от захватчиков
Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях