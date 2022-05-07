Как получить большой урожай капусты: процедура, которую обязательно нужно сделать перед посадкой
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Чтобы получить хороший урожай капусты в этом году, перед посадкой необходимо замачивать семена горячей водой или с соком алое.
Об этом пишет belnovosti.by.
Зачем замачивать семена капусты
Такая процедура помогает выращивать здоровые саженцы овощей с крепкой иммунной системой. К тому же, это простой и универсальный способ, который помогает ускорить процесс роста капусты.
Как правильно замачивать семена капусты
- Горячая воды. Подготовьте емкость, которая может удерживать температуру. Положите семена капусты в мешок из марли. Залейте семена водой: температура 50 градусов. Подождите 20 минут. Затем обдайте посадочный материал холодной водой.
- Алое. Возьмите емкость и введите по две большие ложки воды комнатной температуры и сока алоэ, разместите сами семена. Оставьте так на 18 часов. Затем промойте семена.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно подготовить капусту к высадке в открытый грунт.
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