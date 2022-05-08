Укр

Что посадить рядом с кабачками: отпугнут вредителей и оздоровят почву

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Посадка кабачков в мае
Посадка кабачков в мае

Укроп, ярый чеснок и горох являются отличными соседями, от которых кабачкам будет одна польза

Кабачки довольно неприхотливые овощи. Однако, как и с выращиванием огурцов, они требуют возле себя посадки "дружественных" соседей. От них зависит, получится у вас обильный урожай.

Соседство укропа, ярого чеснока и гороха рядом с этой культурой очень полезно, пишет bb.lv.

Укроп

Отпугивает вредителей и привлекает своим ароматом на грядку насекомых, которые избавят кабачок от тли.

Ярый чеснок

Отличное средство от тли. Хорошо оздоравливает почву.

Горох

Повышает плодородие почвы. Горох обычно высаживается достаточно рано с тем расчетом, чтобы обогатить почву, пока кустики кабачков еще маленькие.

Также узнайте, что и когда нужно сажать в начале мая, чтобы получить хороший урожай.

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#Кабачки #Огород
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