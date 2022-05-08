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Ретроградный Меркурий в мае 2022-ого: дата и что нельзя делать в этот опасный период

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ретроградный Меркурий в мае 2022 года Новость обновлена 08 мая 2022, 11:54
Ретроградный Меркурий в мае 2022 года

Астрологи рассказали, какие опасности несет с собой ретроградная планета в мае

Даже если вы не знаток астрологии, о ретроградном Меркурии точно что-то слышали. Этот планетарное событие сегодня вызывает много страхов, а любые неудачи в жизни нередко связывают именно с ним.

О том, когда именно Меркурий станет ретроградным и чем это чревато, пишет dailyhoro.ru.

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Ретроградный Меркурий 2022: дата

С 10 мая по 3 июня Меркурий переходит в ретроградное движение, то есть негативное влияние планеты будет длиться более трех недель. Во вторник произойдет позитивный переход Юпитера в Знак Овна, однако он не сможет "сгладить острые углы", образованные Меркурием.

Ретроградный Меркурий в мае 2022: особенности феномена

С 10 числа, предупреждают эксперты, может произойти много важных событий в финансовой и рабочей сферах. Минимальное количество проблем ожидает людей, рожденных под знаками Стрельца и Рыб.

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия в мае

В конце весны постарайтесь не рисковать и не браться за новые проекты. Всю поступающую информацию желательно перепроверять, чтобы не стать жертвой обмана и манипуляций. Также в первые три дня лета лучше не менять обстановку и избегать далеких поездок.

Астрологи также советуют не унывать и избегать переутомления. Стоит почаще отдыхать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, представителю какого знака нужно быть осторожнее в мае, согласно китайскому гороскопу.

Теги:
#Астрология #Запреты #Ретроградный Меркурий
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