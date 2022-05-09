Как отстирать желтые пятна пота со светлой одежды

Вывести желтые пятна от пота достаточно легко, если знать этот "секретик"

Современные стиральные машины, моющие средства и стиральные порошки намного упростили процесс стирки, однако проблема желтых пятен в подмышках на светлых вещах остается всегда. Наверняка каждый в своей жизни хоть раз да с этим сталкивался. Как же справиться с желтыми пятнами от пота, чтобы не отказывать себе в покупке светлых вещей?

О простом способе, благодаря которому можно быстро и легко вывести желтые пятна от пота из светлых вещей, пишет Ukr.Media.

Как вывести желтые пятна от пота

Справиться с желтизной в подмышках буквально за несколько минут поможет обычное кухонное средство для удаления жира. Пятно нужно предварительно смочить, а затем обильно нанести на него средство, распределяя так, чтобы ткань им просочилась. Если на вещи есть рисунок, его лучше прикрыть.

Замоченную вещь оставьте на минут 5, а затем, прополоскайте ее в чистой воде. Сразу после этого постирайте одежду в стиральной машинке, чтобы полностью вымыть средство из ткани.

Ранее "Телеграф" рассказывал как приготовить эффективную чистящую пасту из дешевых и легкодоступных ингредиентов, которой можно вымыть весь дом. Отметим, что такое "домашнее" моющее — безопасное и натуральное.