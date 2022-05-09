Укр

Как отстирать желтые пятна пота со светлой одежды

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
88
Чтобы вывести пятна от пота, сгодится обычное моющее средство для посуды Новость обновлена 09 мая 2022, 12:47
Чтобы вывести пятна от пота, сгодится обычное моющее средство для посуды

Вывести желтые пятна от пота достаточно легко, если знать этот "секретик"

Современные стиральные машины, моющие средства и стиральные порошки намного упростили процесс стирки, однако проблема желтых пятен в подмышках на светлых вещах остается всегда. Наверняка каждый в своей жизни хоть раз да с этим сталкивался. Как же справиться с желтыми пятнами от пота, чтобы не отказывать себе в покупке светлых вещей?

О простом способе, благодаря которому можно быстро и легко вывести желтые пятна от пота из светлых вещей, пишет Ukr.Media.

Как вывести желтые пятна от пота

Справиться с желтизной в подмышках буквально за несколько минут поможет обычное кухонное средство для удаления жира. Пятно нужно предварительно смочить, а затем обильно нанести на него средство, распределяя так, чтобы ткань им просочилась. Если на вещи есть рисунок, его лучше прикрыть.

Замоченную вещь оставьте на минут 5, а затем, прополоскайте ее в чистой воде. Сразу после этого постирайте одежду в стиральной машинке, чтобы полностью вымыть средство из ткани.

Ранее "Телеграф" рассказывал как приготовить эффективную чистящую пасту из дешевых и легкодоступных ингредиентов, которой можно вымыть весь дом. Отметим, что такое "домашнее" моющее — безопасное и натуральное.

Теги:
#Стирка
сергей андреев
Мир
Посла россии в Польше облили "кровью": эффектные видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
сергей андреев
Посла россии в Польше облили "кровью": эффектные видео
Дата публикации
Категория
кровавый диктатор путин
"Не так, как раньше": британский аналитик после парада путина сделал тревожный вывод
Дата публикации
Категория
На 9 мая в оккупированном Мелитополе показали "советский шик"
Снайперы на крышах, советские флаги и "хиты" СССР: как Мелитополь встречает 9 мая
Дата публикации
Категория
Главарь боевиков "ДНР" денис пушилин на параде в Мариуполе
Оккупанты празднуют в Мариуполе: циничное видео возмутило украинцев
Дата публикации
Категория
Россияне готовятся к параду 9 мая, который больше напоминает парад в ад
Война – день 75: ВСУ перешли в контрнаступление на Запорожье, а россияне бомбят украинские города