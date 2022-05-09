Укр

5 вещей, которые могут сломать стиральную машинку при попадании в барабан

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Что нельзя стирать в машинке Новость обновлена 09 мая 2022, 14:58
Что нельзя стирать в машинке

Тщательно проверяйте все карманы перед тем, как отправить вещь в стирку

Современные технологии существенно облегчают жизнь людей в быту. Например, стиральная машинка давным-давно стала незаменимой помощницей в жизнь каждой семьи. Мы используем ее для стирки едва ли не всего, начиная от деликатного нижнего белья и заканчивая грязной спортивной обувью. Однако все же не все вещи можно постирать в машинке: стирка некоторых, например, грозит пожаром, а какие-то вещи при попадании в барабан и вовсе могут сломать вашу "стиралку".

"Телеграф" рассказывает, какие вещи лучше не отправлять в стиральную машинку, чтобы избежать ее поломки.

Какие вещи нельзя стирать в машинке во избежание поломки: топ-5

Одежда со стразами, бусинами, камнями и бисером

Стирка в машине автомат довольно интенсивная, поэтому одежду со стеклянным или пластиковым декором класть в барабан не стоит. Во-первых, это может деформировать саму ткань, а во-вторых, оторвавшиеся элементы нередко попадают в сливную систему или насос, выводя их из строя, пишет today.ua.

Монеты и ключи

Тщательно проверяйте все карманы перед тем, как отправить вещь в стирку. Ключи и монеты при попадании в барабан наверняка вызовут поломку стиральной машины.

Обувь с элементами из кожи

В процессе стирки кроссовки и другие виды обуви теряют форму и привлекательный внешний вид. Кожаные вставки истираются и трескаются, а иногда и полностью отрываются.

Детские носочки

Крошечные вещи обязательно нужно сложить в специальный мешок для стирки и только после этого класть в барабан стиральной машины. Маленькие носочки часто застревают в сливных шлангах и вентиляционных отверстиях.

Одежда с шерстью животных

Если в вашем доме живет кот или собака, то вам следует взять за правило перед стиркой тщательно вытряхивать одежду. Шерсть нещадно забивает фильтры стиральной машины, поэтому она не должна попадать в барабан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пододеяльник "съедает" вещи при стирке и что с этим делать.

Теги:
#Стирка #Стиральная машинка
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