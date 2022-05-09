Никаких поездок и походов в ЗАГС с 10 мая: что нельзя делать в ретроградный Меркурий
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Период ретроградного Меркурия в 2022 году наступит 10 мая и продлится до 3 июня
Близится ретроградный Меркурий. В 2022 году это уже второй период, в котором, согласно астрологии, чаще всего происходят неурядицы и неприятные происшествия. Со вторника начало фазы ретроградного движения Меркурия совпадает с коридором затмений, что еще больше подчеркивает судьбоносность этого периода.
Астролог elena_astropsyholog в Инстаграме рассказала, что можно и нельзя делать в период с 10 мая по 3 июня, когда ретроградность Меркурия пойдет на спад.
Ретроградный Меркурий в мае 2022: что нельзя делать
- Подписание важных контрактов и документов.
- Проведение важных деловых переговоров.
- Принятие важных решений и начало новых дел, проектов.
- Открытие нового бизнеса.
- Нельзя выходить на новую работу.
- Нельзя о чем-либо договариваться.
- Оформление новых документов, паспортов.
- Подача заявки в ЗАГС.
- Начало обучения.
- Подача рукописей издательству.
- Покупка всех носителей информации (телефонов, компьютеров, планшетов).
- Нельзя делать дорогостоящих покупок.
- Запрещены поездки, командировки.
- Знакомства и встречи с новыми людьми.
- Нельзя торопиться.
Ретроградный Меркурий в мае 2022: что можно делать
- Восстановление старых связей, контактов, отношений.
- Хорошее время для окончания незавершенных дел, проектов.
- Ремонты.
- Восстановление учебы, курсов, которые бросили.
- Пересмотр мыслей, убеждений, принципов.
- Построение новых идей, планирование.
Ранее астролог Валентина Виттрок рассказала, что ждет все знаки Зодиака в мае 2022 года.
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