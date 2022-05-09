Никаких поездок и походов в ЗАГС с 10 мая: что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Период ретроградного Меркурия в 2022 году наступит 10 мая и продлится до 3 июня

Близится ретроградный Меркурий. В 2022 году это уже второй период, в котором, согласно астрологии, чаще всего происходят неурядицы и неприятные происшествия. Со вторника начало фазы ретроградного движения Меркурия совпадает с коридором затмений, что еще больше подчеркивает судьбоносность этого периода.

Астролог elena_astropsyholog в Инстаграме рассказала, что можно и нельзя делать в период с 10 мая по 3 июня, когда ретроградность Меркурия пойдет на спад.

Ретроградный Меркурий в мае 2022: что нельзя делать

Подписание важных контрактов и документов.

Проведение важных деловых переговоров.

Принятие важных решений и начало новых дел, проектов.

Открытие нового бизнеса.

Нельзя выходить на новую работу.

Нельзя о чем-либо договариваться.

Оформление новых документов, паспортов.

Подача заявки в ЗАГС.

Начало обучения.

Подача рукописей издательству.

Покупка всех носителей информации (телефонов, компьютеров, планшетов).

Нельзя делать дорогостоящих покупок.

Запрещены поездки, командировки.

Знакомства и встречи с новыми людьми.

Нельзя торопиться.

Ретроградный Меркурий в мае 2022: что можно делать

Восстановление старых связей, контактов, отношений.

Хорошее время для окончания незавершенных дел, проектов.

Ремонты.

Восстановление учебы, курсов, которые бросили.

Пересмотр мыслей, убеждений, принципов.

Построение новых идей, планирование.

Ранее астролог Валентина Виттрок рассказала, что ждет все знаки Зодиака в мае 2022 года.