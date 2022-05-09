Укр

Никаких поездок и походов в ЗАГС с 10 мая: что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ретроградный Меркурий с 10 мая по 3 июня Новость обновлена 09 мая 2022, 19:52
Ретроградный Меркурий с 10 мая по 3 июня

Период ретроградного Меркурия в 2022 году наступит 10 мая и продлится до 3 июня

Близится ретроградный Меркурий. В 2022 году это уже второй период, в котором, согласно астрологии, чаще всего происходят неурядицы и неприятные происшествия. Со вторника начало фазы ретроградного движения Меркурия совпадает с коридором затмений, что еще больше подчеркивает судьбоносность этого периода.

Астролог elena_astropsyholog в Инстаграме рассказала, что можно и нельзя делать в период с 10 мая по 3 июня, когда ретроградность Меркурия пойдет на спад.

Ретроградный Меркурий в мае 2022: что нельзя делать

  • Подписание важных контрактов и документов.
  • Проведение важных деловых переговоров.
  • Принятие важных решений и начало новых дел, проектов.
  • Открытие нового бизнеса.
  • Нельзя выходить на новую работу.
  • Нельзя о чем-либо договариваться.
  • Оформление новых документов, паспортов.
  • Подача заявки в ЗАГС.
  • Начало обучения.
  • Подача рукописей издательству.
  • Покупка всех носителей информации (телефонов, компьютеров, планшетов).
  • Нельзя делать дорогостоящих покупок.
  • Запрещены поездки, командировки.
  • Знакомства и встречи с новыми людьми.
  • Нельзя торопиться.

Ретроградный Меркурий в мае 2022: что можно делать

  • Восстановление старых связей, контактов, отношений.
  • Хорошее время для окончания незавершенных дел, проектов.
  • Ремонты.
  • Восстановление учебы, курсов, которые бросили.
  • Пересмотр мыслей, убеждений, принципов.
  • Построение новых идей, планирование.

Ранее астролог Валентина Виттрок рассказала, что ждет все знаки Зодиака в мае 2022 года.

Теги:
#Меркурий #Астрология #Запреты #Ретроградный Меркурий
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