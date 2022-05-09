Как вырастить большую морковь в пакетах: оригинальный способ, который сэкономит место на огороде

Таким способом можно получить хороший урожай большой моркови

Этот необычный для наших огородников способ позволит не только вырастить крупную морковь, но и сэкономить место на огороде для других не менее любимых культур. Попробуйте в этом сезоне вырастить морковь в пакетах.

О том, как высадить семена моркови в пакеты, наглядно показывает YouTube-канал Korean Gardener.

Как легко вырастить крупную морковь в пакетах

Подбираем достаточно крепкие пакеты (или мешки) не менее чем на 25-30 литров. Заполняем их рыхлой, питательной почвой с внесением необходимой органики (компоста, золы и т. д.). Внутрь высаживаем семена моркови. Внизу пакета делаем небольшие отверстия толстой иглой для отхода излишней воды. Поливаем семена и ждать всходов.

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