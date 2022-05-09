Как вырастить большую морковь в пакетах: оригинальный способ, который сэкономит место на огороде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 147
Таким способом можно получить хороший урожай большой моркови
Этот необычный для наших огородников способ позволит не только вырастить крупную морковь, но и сэкономить место на огороде для других не менее любимых культур. Попробуйте в этом сезоне вырастить морковь в пакетах.
О том, как высадить семена моркови в пакеты, наглядно показывает YouTube-канал Korean Gardener.
Как легко вырастить крупную морковь в пакетах
- Подбираем достаточно крепкие пакеты (или мешки) не менее чем на 25-30 литров.
- Заполняем их рыхлой, питательной почвой с внесением необходимой органики (компоста, золы и т. д.).
- Внутрь высаживаем семена моркови.
- Внизу пакета делаем небольшие отверстия толстой иглой для отхода излишней воды.
- Поливаем семена и ждать всходов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить обильный урожай капусты, чтобы завидовали все соседи.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-