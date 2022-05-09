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Как вырастить большую морковь в пакетах: оригинальный способ, который сэкономит место на огороде

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Посадка моркови в мае Новость обновлена 09 мая 2022, 21:50
Посадка моркови в мае

Таким способом можно получить хороший урожай большой моркови

Этот необычный для наших огородников способ позволит не только вырастить крупную морковь, но и сэкономить место на огороде для других не менее любимых культур. Попробуйте в этом сезоне вырастить морковь в пакетах.

О том, как высадить семена моркови в пакеты, наглядно показывает YouTube-канал Korean Gardener.

Как легко вырастить крупную морковь в пакетах

  1. Подбираем достаточно крепкие пакеты (или мешки) не менее чем на 25-30 литров.
  2. Заполняем их рыхлой, питательной почвой с внесением необходимой органики (компоста, золы и т. д.).
  3. Внутрь высаживаем семена моркови.
  4. Внизу пакета делаем небольшие отверстия толстой иглой для отхода излишней воды.
  5. Поливаем семена и ждать всходов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить обильный урожай капусты, чтобы завидовали все соседи.

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#Морковь #Огород
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