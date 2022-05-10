Пятница 13 в мае: что нельзя делать, чтобы избежать проблем
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Майская пятница 13-го будет единственной в этом году
В мае нас ждет самый мистический день недели — пятница 13-е. Интересно, но этот пугающий всех суеверных людей день единственный в 2022 году.
"Телеграф" рассказывает, почему пятница 13-е "страшный день", а также что нельзя делать в этот период, чтобы избежать проблем.
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Пятница 13-е: история и суеверия
Плохая слава к пятнице 13 пришла к нам еще с библейских преданий: Иуда, предавший Иисуса Христа, был тринадцатым апостолом; Адам и Ева вкусили запретный плод 13-ого числа; Иисуса распяли на кресте в пятницу, так же как и Каин убил своего брата Авеля в этот день.
При этом число "13" — чертова дюжина. Согласно древней мифологии, именно 13-го числа ведьмы и колдуны собираются на шабаши. Постарался и Голливуд, когда на большие экраны в 1980 году вышел фильм с одноименным названием "Пятница, 13-е" с дальнейшими франшизами.
Пятница 13-е в мае: что нельзя делать
Верите вы в суеверия, или нет — дело ваше. Однако эзотерики предупреждают, что в любом случае поберечь себя и своих близких никогда не повредит. Нельзя в этот день:
- Устраиваться на новую работу.
- Одалживать кому-то деньги и брать в долг.
- Ходить в баню и стричь волосы и ногти.
- Ссориться и материться.
- Совершать необдуманные поступки.
- Отправляться в путешествия.
Напомним, что с 10 мая, согласно астрологии, планета Меркурий станет ретроградной. Что можно и нельзя делать в этот период, "Телеграф" писал ранее.
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