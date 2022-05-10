Укр

Названы 5 вещей в доме, которые отпугивают удачу и деньги

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
Распознать вещи с негативной энергетикой и нейтрализовать их влияние не так сложно Новость обновлена 10 мая 2022, 14:18
Распознать вещи с негативной энергетикой и нейтрализовать их влияние не так сложно

Благополучие, успех и процветание приходить лишь в тот дом, в котором царит соответствующая энергетика

Каждая вещь в доме обладает собственной энергетикой: как положительной, так и отрицательной. Чтобы в ваш дом шел только позитив, успех и богатство, желательно по максимуму избавиться от вещей, которые притягивают отрицательную энергию и бедность.

Какие вещи нужно немедленно выбросить из дома, сообщает Ukr.Media.

Вещи, не пускающие богатство в дом

  • Увядшие или искусственные цветы — это самый сильный магнит для финансовых неприятностей. Если вы хотите украсить свой дом цветами, лучше выбрать вазоны или развесить на стены картины с изображениями букетов.
  • Смятые деньги и рваный кошелек также притягивают бедность. Деньги не любят, когда к ним "плохо относятся", и от таких хозяев они "уходят". Поэтому нельзя класть в кошелек скомканные деньги.
  • Мусор рядом с выходом — загроможденный вход или выход – это прямая дорога к финансовым проблемам и безденежью.
  • Разбитые или неправильно размещенные зеркала — это источник денежных неудач, болезней и скандалов. Разбитое зеркало немедленно нужно выбрасывать. Также негативно на хозяев влияет и неправильное расположение зеркал. Нельзя, чтобы они смотрели друг на друга.
  • Техника, которая не работает — неработающие вещи о никакой пользы уже не приносят, и от всего, что сломалось, лучше избавляться. В противном случае финансовые потоки будут медленно ослабевать, принося хозяевам нищету.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.

Теги:
#Бедность #Вещи #Дом #Приметы #Богатство
Джо Байден и кровавый агрессор путин
Новости США
путин ошибся и попал в тупик: Байден высказал беспокойство из-за Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джо Байден и кровавый агрессор путин
путин ошибся и попал в тупик: Байден высказал беспокойство из-за Украины
Дата публикации
Категория
Ракета Х-22 и ее самолет-носитель
«Куда попали – там и штаб» - эксперт рассказал о советской ракете, которыми враг обстреливает Одессу
Дата публикации
Категория
Кулеба говорит об изменении риторики со стороны Украины
Освободим всё: Кулеба назвал новую цель победы Украины в войне
Дата публикации
Категория
Столичный метрополитен
"Дерусификация" в действии: украинцы определились с новыми названиями для станций киевского метрополитена
Дата публикации
Категория
Россияне продолжают бомбить Украину, однако они уже проиграли
Война – день 76: войска путина с остервенением атакуют и бьют по украинским городам, но проигрывают войну