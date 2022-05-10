Названы 5 вещей в доме, которые отпугивают удачу и деньги

Благополучие, успех и процветание приходить лишь в тот дом, в котором царит соответствующая энергетика

Каждая вещь в доме обладает собственной энергетикой: как положительной, так и отрицательной. Чтобы в ваш дом шел только позитив, успех и богатство, желательно по максимуму избавиться от вещей, которые притягивают отрицательную энергию и бедность.

Какие вещи нужно немедленно выбросить из дома, сообщает Ukr.Media.

Вещи, не пускающие богатство в дом

Увядшие или искусственные цветы — это самый сильный магнит для финансовых неприятностей. Если вы хотите украсить свой дом цветами, лучше выбрать вазоны или развесить на стены картины с изображениями букетов.

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Смятые деньги и рваный кошелек также притягивают бедность. Деньги не любят, когда к ним "плохо относятся", и от таких хозяев они "уходят". Поэтому нельзя класть в кошелек скомканные деньги.

также притягивают бедность. Деньги не любят, когда к ним "плохо относятся", и от таких хозяев они "уходят". Поэтому нельзя класть в кошелек скомканные деньги. Мусор рядом с выходом — загроможденный вход или выход – это прямая дорога к финансовым проблемам и безденежью.

— загроможденный вход или выход – это прямая дорога к финансовым проблемам и безденежью. Разбитые или неправильно размещенные зеркала — это источник денежных неудач, болезней и скандалов. Разбитое зеркало немедленно нужно выбрасывать. Также негативно на хозяев влияет и неправильное расположение зеркал. Нельзя, чтобы они смотрели друг на друга.

— это источник денежных неудач, болезней и скандалов. Разбитое зеркало немедленно нужно выбрасывать. Также негативно на хозяев влияет и неправильное расположение зеркал. Нельзя, чтобы они смотрели друг на друга. Техника, которая не работает — неработающие вещи о никакой пользы уже не приносят, и от всего, что сломалось, лучше избавляться. В противном случае финансовые потоки будут медленно ослабевать, принося хозяевам нищету.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.