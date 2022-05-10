Почему губки для посуды разного цвета
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Все кухонные губки имеют разную поверхность
Губками для мытья посуды пользуются все без исключения. При выборе кухонных губок в магазине мало кто обращает внимание на их цвет, полагая, что это всего-навсего уловки маркетологов. Однако, как оказалось, каждый цвет губки имеет свое предназначение.
Речь идет об окраске более жесткого материала тонкой части губки. Этот материал называется скотч-брайт (Scotch-Brite). Изготавливается он из грубых волокон и приклеивается к мягкой, основной части поролоновой губки.
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Как различить губки по цветам
Скотч-брайт на губках обычно бывает трех цветов:
- Зеленый. Это самый "жесткий" цвет. Такие губки способны избавить кухонную утварь даже от сильнейших загрязнений. С ними легко можно очистить застывший жир, пригоревшую еду. Есть риск повредить эмаль!
- Красный. Менее жесткая губка. Такой можно легко удалить стойкие загрязнения и присохшую пищу.
- Желтый. Это мягкие губки, с помощью которых можно мыть, например, стеклянную, хрустальную, фарфоровую посуду.
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