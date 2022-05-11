Укр

Экстрасенс рассказал, как умрет путин

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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владимир путин Новость обновлена 11 мая 2022, 10:28
владимир путин

Астролог также рассказал, кто может занять место путина после его смерти

Ответ на вопрос о том, как и когда умрет российский кровавый диктатор владимир путин, убивающий мирное население Украины, волнует очень многих. И если точного ответа на этот вопрос вам никто дать не может, то астрологи по крайней мере могут примерно определить, как и когда это случится.

Так, свою версию того, как наступит смерть владимира путина озвучил экстрасенс Макс Гордеев в эфире программы "Слава+".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам Гордеева, "он умрет так же, как все, кто подписывал контракт с дьяволом. Это будет жестокая смерть".

Также экстрасенс рассказал о человеке, который может занять место путина после его смерти.

"Мне виделся человек, похожий на чеченца, который ножом ему просто ударяет в спину. То, что он делает каждый раз с людьми внезапно, то с ним и произойдет".

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.

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