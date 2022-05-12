Как вырастить рассаду огурцов всего за три дня: простая хитрость

Если вы хотите получить огуречную рассаду за три дня, вам следует прибегнуть к некоторым хитростям

Май — самое время для высадки огуречной рассады в открытый грунт. Поэтому если вы заранее не озаботились выращиванием рассады, сейчас ее нужно вырастить как можно быстрее.

Существуют простые хитрости для того, чтобы ускорить ее рост, с которыми ваша рассада может взойти всего за 3 дня.

Как быстро вырастить рассаду огурцов

Многие дачники высаживают огурцы в кадках, бочках и даже сетках и мешках. Однако не всегда с кустов можно собрать богатый урожай. Растение может дать хорошие плоды только в том случае, если при посадке вы выполнили все требования огурцов, пишет ogorod.ru.

Нередко огурцы высаживают в открытый грунт через рассаду. Однако можно добиться хорошего результата, если засыпать семена прямо в грунт. Если вы хотите получить огуречную рассаду за три дня, вам следует прибегнуть к некоторым хитростям.

Для этого вам понадобятся:

семена раннеспелых гибридных огурцов;

отстоявшаяся вода;

стаканчики из торфа;

стерильный грунт;

пищевая пленка или пленка для парника.

Семена необходимо замочить во влажной ткани на ночь. Это позволит побегам быстрее появиться.

Грунт высыпают в торфяные горшки, уплотняют и увлажняют. После высаживают 2 семечка в каждый стаканчик.

Грунт опрыскивают водой из пульверизатора и накрывают пленкой. Емкость необходимо поставить на батарею или в теплое место.

Парник снимают сразу, как появляются первые всходы. В противном случае почва может заплесневеть и ростки подвергнутся заражению черной ножкой.

Затем над огурцами включают подсветку, если света не хватает. Важно не забывать вовремя увлажнять почву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что и когда можно делать в мае в саду и на огороде.