Названы самые ленивые знаки Зодиака

Открывают тройку лидеров Львы со своей любимой присказкой "Не царское это дело"

Всегда интересно узнать, какие черты присущи именно вашему знаку Зодиака. Например, ранее астрологи называли тройку самых обидчивых знаков Зодиака, а теперь выделили самых ленивых.

Об этом пишет thevoicemag.ru.

3-е место — Лев

Открывают тройку лидеров Львы со своей любимой присказкой "Не царское это дело". Не царским делом может быть назначено всё, что Льву в данный момент лень делать, — от мытья посуды до сдачи квартального отчета. Хотя нет, про квартальный отчет мы, конечно, загнули: чтобы его сдать, надо все-таки работать, а не должность занимать и штаны просиживать. А такое Львам, понятное дело, лень.

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2-е место — Телец

Серебряная медаль достается Тельцам, которые в отличие от всех остальных знаков предаются лени не просто с чувством, толком, удовольствием, но и без малейших угрызений совести. Потому что мудрые Тельцы нутром понимают: человек создан для лени как птица для полета. Ну ладно, не человек – Телец.

1-е место — Рыбы

Почетное первое место и золотая медаль достаются Рыбам, которые, впрочем, всё равно ее не заберут, потому что им лень. Рыбам лень вообще всё. Единственное, что им не лень делать, — это имитировать бурную деятельность, но и то исключительно в те моменты, когда уже ну совсем никак нельзя имитировать деятельность не менее бурную, но умственную.

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