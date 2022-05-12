Астролог предсказал Украине новую фазу войны и назвал дату ее завершения

Победу Украине в войне с россией астролог предсказывает на лето 2023-го года

Астролог Алакх Ниранжан составил гороскоп для Украины и предсказал дальнейшее обострение боевых действий.

Об этом пишет Главред.

По словам астролога, некоторое затишье в боевых действиях ждет нас уже в начале лета, однако осенью, по его мнению, в Украине начнется новая фаза войны.

"Новые испытания начнутся с 8 сентября 2022 года и будут длиться по 1 февраля 2023 года – россия может попытаться начать новую фазу войны и бросит все силы против Украины", — говорит Ниранжан.

Читайте также: Категория Lifestyle Экстрасенс рассказал, как умрет путин Астролог также рассказал, кто может занять место путина после его смерти

Победу Украине в войне с россией астролог предсказывает на лето 2023-го года.

"Соединение Юпитер-Венера-Юпитер, которое будет длиться с 1 февраля 2023 года до 11 июня 2023 года, ознаменует собой победу Украины в войне, но на самом деле это будет только первый ее этап", — утверждает астролог.

"Тяжелое время будет длиться до 25 мая 2024 года — в это время боев не предвидится, но будет множество проблем, связанных с инфраструктурой и настроениями людей. Новые перспективы перед Украиной откроются 25 мая 2024 года – в стране также грядет смена элит", — добавил он.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.