Что обязательно нужно посадить рядом с перцем, чтобы получить отличный урожай

Названы пять растений, которые можно посадить с перцами в теплице

Чтобы получить обильный урожай перца, важно подобрать ему хорошего соседа. При правильной совместной посадке с другими растениями культура дает больший урожай, чем обычно.

Какие растения будут лучшими соседями для перца в теплице, пишет domopravitelnitsa.com.

Что посадить рядом с перцем, чтобы получить хороший урожай

Помидоры. Растения высаживают в шахматном порядке, чтобы снизить риск заражения вредителями, ускорить рост.

Растения высаживают в шахматном порядке, чтобы снизить риск заражения вредителями, ускорить рост. Баклажаны. Совместная посадка защищает перец от вредителей и заболеваний. Рекомендуется соблюдать расстояния между растениями в 45 см и дистанцию ​​между рядами в 60 см.

Совместная посадка защищает перец от вредителей и заболеваний. Рекомендуется соблюдать расстояния между растениями в 45 см и дистанцию ​​между рядами в 60 см. Лук и чеснок. Убивают бактерии и грибки, защищают корни от быстрого испарения влаги.

Убивают бактерии и грибки, защищают корни от быстрого испарения влаги. Огурцы.

Пряная зелень. Убивает бактерии и грибки, отпугивает тлю и белокрылку.

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