Что обязательно нужно посадить рядом с перцем, чтобы получить отличный урожай
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Названы пять растений, которые можно посадить с перцами в теплице
Чтобы получить обильный урожай перца, важно подобрать ему хорошего соседа. При правильной совместной посадке с другими растениями культура дает больший урожай, чем обычно.
Какие растения будут лучшими соседями для перца в теплице, пишет domopravitelnitsa.com.
Что посадить рядом с перцем, чтобы получить хороший урожай
- Помидоры. Растения высаживают в шахматном порядке, чтобы снизить риск заражения вредителями, ускорить рост.
- Баклажаны. Совместная посадка защищает перец от вредителей и заболеваний. Рекомендуется соблюдать расстояния между растениями в 45 см и дистанцию между рядами в 60 см.
- Лук и чеснок. Убивают бактерии и грибки, защищают корни от быстрого испарения влаги.
- Огурцы.
- Пряная зелень. Убивает бактерии и грибки, отпугивает тлю и белокрылку.
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