Кровавое полнолуние в мае: дата, особенности и что категорически нельзя делать
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Эзотерик рассказала, что можно и нельзя делать в полнолуние 16 мая
В понедельник, 16 мая, Луна достигнет пика своего роста. Это произойдет тогда, когда небесное светило в полную силу войдет в созвездии Стрельца. В этот день завершается так называемый коридор затмений, который длился с 30 апреля.
Это был судьбоносный период, который заложил череду событий на несколько лет вперед, отмечает эзотерик Мирослава Буш. Полнолуние, в свою очередь, усилит судьбоносные моменты и сделает их еще важнее.
Когда полнолуние в мае 2022 в Украине
Полнолуние в день Лунного затмения наступит 16 мая 2022 года в 7:14 по киевскому времени. Это полнолуние получило название "Кровавая Луна" или "Кровавое Полнолуние" — период, когда спутник Земли находится в своей максимальной фазе и приобретает кроваво-красную окраску.
Полнолуние 16 мая 2022: особенности явления
Как утверждает эзотерик, в этот день есть риск столкнуться с депрессивными мыслями. По этой причине важно не избегать общения с людьми и стараться искать во всем хорошее. На первый взгляд, это покажется трудным, но на деле вы должны захотеть этого. Лишь так у вас получится наладить общение с самим собой. Любое ваше злое действие 16 мая вернется вам еще большее. Именно поэтому период назван кармическим.
Что нельзя делать в полнолуние 16 мая 2022: запреты
- в полнолуние избегайте агрессии и конфликтов
- неблагоприятна косметология
- в полнолуние не стригут волосы
- не зачинают детей
- не делают хирургические операции
- не начинают курсовое лечение и следят за питанием
- ни в коем случае нельзя делать что-то плохое
Что можно делать в полнолуние 16 мая 2022: рекомендации
- водные процедуры
- физические нагрузки, спорт, йога
- диета, легкая пища, фрукты
- отказ от обильной и химической пищи, алкоголя
- разгрузка
- физическая работа, активность
- полезны медитации на очищение ума
- применение успокоительных трав
Напомним, что 10 мая вступил в силу ретроградный Меркурий. В этот день неблагоприятные дальние поездки и походы в ЗАГС. Что еще нельзя делать в этот период, "Телеграф" рассказывал ранее.