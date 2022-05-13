Сладость, конечно, зависит от сорта томата, но это не всегда ключевой момент

Опытный дачник, даже посадив сладкие сорта помидоров, обязан прикладывать немалые усилия, чтобы добиться действительно сладкого урожая.

Секретами выращивания помидоров, которые помогут повысить их сладость, поделились в Ukr.Media.

Как повысить сладость помидоров при посадке

Следим за густотой посадки. Загущенные кусты не получают требуемое количество света. Помидоры не любят кислую почву. Для раскисления земли осенью перед перекопкой по грядкам рассыпают доломитовую муку. Не допускаем пересыхание грунта. При хорошей погоде под каждый куст томатов выливаем по 6-8 л воды. Не срываем плоды, пока они все еще зеленые. Стоит посадить по соседству с помидорами базилик. Это гарантирует сладость культуры.

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