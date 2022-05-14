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Плохие соседи: что категорически нельзя сажать возле помидоров

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Помидоры, посаженые возле огурцов, не дадут хороший урожай Новость обновлена 14 мая 2022, 08:31
Помидоры, посаженые возле огурцов, не дадут хороший урожай

Чтобы получить хороший урожай помидоров, важно заранее продумать где их сажать, и возле кого.

Опытные дачники знают — все овощи на огороде должны быть посажены так, чтобы они не мешали друг другу расти, а в последствии и хорошо плодоносить. К примеру помидоры такие ошибки "не прощают", и в случае неудачного соседства, вы не получите богатый урожай ни одного, ни другого овоща.

При планировании посадки помидоров важно учитывать совместимость и полезные свойства тех растений, которые высажены по соседству. О том, какие культуры не стоит сажать возле томатов, пишет издание "Так просто".

Какие овощи нельзя сажать возле помидоров

Под запретом соседства: перец, картофель, баклажаны, кукуруза, цветная капуста и огурцы. Эти растения легко могут погубить урожай помидоров, ведь у растений семейства пасленовых одни и те же недуги, которые легко распространяются при неверной посадке.

Однако лидер среди этих растений — это огурцы. Это самый плохой сосед для томатов. У этих культур совершенно разные требования к степени влажности грунта, а также к температуре. Более того, огурцам и томатам нужна разная почва: первым более азотная, а вторым — с кальцием и фосфором.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно делать, чтобы получить ранний урожай огурцов.

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#Помидоры #Посадка #Сад #Огород