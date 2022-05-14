Как отмыть микроволновку от жира всего за 10 минут: проверенный способ

Метод справляется со средними и сильными загрязнениями.

Микроволновка — это один из самых популярных "помощников" для каждой домохозяйки, поэтому за ней нужно хорошо и правильно ухаживать, чтобы она прослужила как можно дольше. К примеру, чтобы уберечь микроволновую печь от поломки, не нужно в ней стерилизовать банки. А также важно вовремя ее чистить, особенно внутри.

Действенным способом, как быстро почистить микроволновку, поделился портал belnovosti.

Как очистить микроволновку от жира и грязи за 10 минут

Для того чтобы приготовить "средство" для мытья микроволновой печи, вам понадобится вода и лимонный сок. Глубокую миску, которую можно ставить в микроволновку, наполните водой и добавьте в нее пару столовых ложек лимонного сока.

Читайте также: Категория Lifestyle Почему фольгу категорически запрещено класть в микроволновку: названа серьезная опасность Если вы хотите, чтобы ваша микроволновка работала еще долго, фольгу в ней греть не стоит.

Поставьте миску в микроволновку и включите ее на 10 минут. После пройдитесь сухой тряпкой по внутренней части техники.

Также стоит отметить, что цитрус помогает избавиться не только от загрязнений, но и от любых неприятных запахов, которые появляются в результате регулярной работы микроволновки.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты не стоит разогревать в микроволновой печи, ведь так они испортятся.