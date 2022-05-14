5 домашних растений, которые притягивают в дом счастье и любовь

Эти комнатные растения не только оберегают жилище от невзгод и болезней, но и укрепляют отношения

Цветы, как и деревья, имеют свою энергетику, а значит, воздействуют на нашу жизнь. Есть в мире комнатные растения, которые положительно влияют на людей, привлекают в дом удачу, достаток и любовь.

К растениям, которые укрепляют отношения, относятся алоэ, спатиффиллум, мирт, кактус и сенполия, пишет infox.

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Какие домашние растения привлекают в дом любовь: топ-5

Алоэ

Его энергетика защищает от негативного воздействия извне и помогает в амурных делах.

Спатифиллум

Спатифиллум называют талисманом любви. Он укрепляет семейные отношения, а к одиноким людям привлекает судьбоносную встречу со своей второй половинкой.

Мирт

Защищает от ссор и конфликтов.

Кактус

Кактус "пропускает" на свою территорию только достойных и сильных людей. А такие качества в мужчине, бесспорно, важны.

Сенполия

Сенполия помогает укрепить узы брака.

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