5 плохих мест в доме, которые притягивают бедность и нищету
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Храня деньги в этих местах, ваш капитал начнет уменьшаться с каждым днем
Люди часто хранят деньги в таких местах, которые не совсем для этого подходят. Согласно практике фэн-шуй, хранение денег в таких местах как прихожая, спальня или ванная комната, плохо сказывается на благосостоянии и приводит к нищете.
Об этом сообщает osoblyva.com.
Где в доме нельзя хранить деньги: топ-5
- В коридоре и прихожей. В прихожей собирается большое количество энергетики, которая часто бывает неблагоприятной. В этом месте денежная энергия будет "вытекать" из дома.
- В спальне. В этом уединенном месте все способствует отдыху и покою. Есть всем известная практика хранить деньги под матрасом, однако в этом случае сбережения не будут приумножаться.
- В туалете или ванной комнате. Подобная практика с хранением денег в бачке унитаза. Сбережения просто "смоются". Если здесь хранить деньги, то финансовое положение пойдет на убыль и приведет к большим затратам.
- В фотоальбоме, книгах, электрических приборах. Здесь денежная энергия "распыляется" – новые доходы не приходят в дом.
- На кухне. В таких местах как раковина, мусорное ведро, накапливается отрицательная энергетика. Деньги здесь будут терять свою энергию.
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