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5 плохих мест в доме, которые притягивают бедность и нищету

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Где в доме нельзя хранить деньги Новость обновлена 15 мая 2022, 16:02
Где в доме нельзя хранить деньги

Храня деньги в этих местах, ваш капитал начнет уменьшаться с каждым днем

Люди часто хранят деньги в таких местах, которые не совсем для этого подходят. Согласно практике фэн-шуй, хранение денег в таких местах как прихожая, спальня или ванная комната, плохо сказывается на благосостоянии и приводит к нищете.

Об этом сообщает osoblyva.com.

Где в доме нельзя хранить деньги: топ-5

  1. В коридоре и прихожей. В прихожей собирается большое количество энергетики, которая часто бывает неблагоприятной. В этом месте денежная энергия будет "вытекать" из дома.
  2. В спальне. В этом уединенном месте все способствует отдыху и покою. Есть всем известная практика хранить деньги под матрасом, однако в этом случае сбережения не будут приумножаться.
  3. В туалете или ванной комнате. Подобная практика с хранением денег в бачке унитаза. Сбережения просто "смоются". Если здесь хранить деньги, то финансовое положение пойдет на убыль и приведет к большим затратам.
  4. В фотоальбоме, книгах, электрических приборах. Здесь денежная энергия "распыляется" – новые доходы не приходят в дом.
  5. На кухне. В таких местах как раковина, мусорное ведро, накапливается отрицательная энергетика. Деньги здесь будут терять свою энергию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.

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